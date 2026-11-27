Contextul astral actual este unul cu o încărcătură puternică, multe planete punându-se în mișcare. Însă, potrivit lui Neti Sandu, aceste schimbări aduc numai vești bune pentru un anumit semn zodiacal. În ultima lună din an, Scorpionii sunt norocoșii zodiacului și au șansa să facă un salt important în viață. Neti Sandu vine cu vești bune pe toate planurile.

Pentru Scorpioni, Mercur se află acum în mers direct în această zodie și duce schimbări pozitive și liniște. Odată cu această mișcare, nativii pot simți că au scăpat de greutăți și primesc și un boost de încredere. Stima de sine le va crește, iar Scorpionii pot fi determinați să își îmbunătășească aspectul fizic.

„Pentru Scorpion avem vești bune. Începem cu Mercur, care se află acum în mers direct în această zodie. Până acum s-a deplasat în sens invers și le-a provocat nativilor tot felul de stări. Nu aveau nevoie de asemenea experiențe, dar nu au avut ce face. Odată ce Mercur și-a reluat mersul direct, și Scorpionii își revin și ajung la o stare mai bună. Își recapătă stima de sine și pot aduce îmbunătățiri atât corpului fizic, cât și înfățișării”, spune Neti Sandu.

Neti Sandu anunță vești bune pe toate planurile pentru Scorpioni

De asemenea, pentru Scorpioni, Neti Sandu anunță vești bune atât în plan emoțional, cât și în plan financiar. În această perioadă nativii pot înțelege cine le este cu adevărat aproape și văd acum mai clar relațiile în care merită să investească.

Mai mult, Jupiter se află în casa succesului, iar Scorpionii pot în această perioadă să facă un salt uriaș, să evolueze și să ajungă acolo unde și-au dorit.

„Venus va veni din Balanță și va intra în Scorpion pe 4 decembrie. Aceasta va ajuta la repararea anumitor lucruri și va aduce rezolvări și alinare. Poate fi vorba despre planul sentimental și emoțional sau despre cel financiar, dar și despre repararea unor relații de prietenie, de dragoste, de căsnicie, de vecinătate ori de colegialitate. Apoi avem Jupiter, care se află în casa succesului și îi poate ajuta pe Scorpioni să facă un salt înainte, să evolueze și să ajungă la un nivel superior”, mai spune Neti Sandu.

Pentru Scorpioni luna decembrie aduce vești bune și în plan financiar. Nativii ar putea primi o ofertă nouă de muncă sau pot avansa la actualul job. Până acum, Saturn și Neptun au fost în retrograd în casa serviciului, acesta fiind și motivul pentru care Scorpionii nu au primit până acum o promovare. Însă, în luna decembrie lucrurile se vor schimba.

„Soarele în Săgetător anunță însă rezolvări în plan financiar și în privința contractelor. Este posibil ca nativii să primească anumite oferte. Nu știm dacă se vor hotărî să le accepte acum sau nu, dar urmează să facă ceva în această direcție. Saturn și Neptun s-au aflat retrograde în casa serviciului, însă acum ambele planete își reiau mersul direct. Prin urmare, pot apărea din nou promisiuni legate de carieră. Poate că acesta a fost și motivul pentru care Scorpionii nu au primit până acum o promovare sau o funcție, deși Jupiter a favorizat asemenea oportunități. Saturn și Neptun au fost însă retrograde”, mai spune Neti Sandu.

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