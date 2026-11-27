Valentina Pelinel și Cristi Borcea au bifat în această toamnă opt ani de căsnicie, iar lucrurile par să funcționeze în continuare după aceleași reguli: iubire, comunicare și, bineînțeles, puțină gelozie. Cei doi și-au unit destinele în septembrie 2018 și au împreună trei copii: Milan și gemenele Indira și Rania. De-a lungul timpului, au preferat să nu ofere prea multe detalii despre viața lor de familie, însă, atunci când vine vorba despre relația cu soțul ei, Valentina nu se ferește să vorbească deschis. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Valentina a vorbit despre relația lor, despre secretul mariajului și despre felul în care reușesc să treacă peste momentele mai puțin plăcute.

Prezentă la evenimentul „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour”, fostul model a atras toate privirile cu apariția sa elegantă. De data aceasta, însă, a venit fără partener. CANCAN.RO a profitat de ocazie și a stat de vorbă cu Valentina despre mariajul cu omul de afaceri, despre micile dispute din cuplu și, mai ales, despre ingredientul care îi ține împreună după atâția ani.

Valentina Pelinel:„ În afară de faptul că ne iubim maxim, e foarte importantă comunicarea.”

Dacă ar fi să aleagă un singur cuvânt care să descrie relația lor, Valentina nu stă prea mult pe gânduri Soția lui Cristi Borcea a mărturisit pentru CANCAN.RO că, dincolo de iubirea dintre ei, este important ca ambii parteneri să spună ce îi deranjează, să nu țină supărările în ei și să găsească împreună o cale de mijloc. Întrebată cine este mai gelos dintre ei, Valentina a mărturisit că amândoi au momentele lor, însă nu ajung la exagerări.

CANCAN.RO: Bună, Valentina! Ce faci? Cum ești?

Valentina Pelinel: Foarte bine. Pregătită de gală.

CANCAN.RO: Ești singură în seara aceasta?

Valentina Pelinel: Deocamdată sunt singură. Familia vine mai târziu.

CANCAN.RO: Am înțeles. Cum este Cristi?

Valentina Pelinel: Foarte bine.

CANCAN.RO: Este acasă? Vine și el mai târziu, da?

Valentina Pelinel: Cristi a călătorit în afara țării, așa că nu va ajunge, dar or să ajungă fetițele.

CANCAN.RO: Oh, de-abia așteptăm să le vedem. Spune-mi, te rog, care este secretul căsnicieivoastre, că aveți opt ani împreună?

Valentina Pelinel: Comunicarea. În afară de faptul că ne iubim maxim, e foarte importantăcomunicarea.

CANCAN.RO: Cum reușiți să păstrați romantismul?

Valentina Pelinel: Comunicând deschis, spunându-ne atunci când nu ne convine ceva, când ne-a apăsat ceva și încercăm întotdeauna să ajungem la un numitor comun.

CANCAN.RO: Ca în orice relație, există și dispute, discuții. Cum reușiți să faceți față? Tot prin comunicare?

Valentina Pelinel: Da. Dacă ești deschis cu partenerul de viață și comunici, ești deschis și nu țiiîn tine, iubirea le rezolvă pe toate.

CANCAN.RO: Cine este mai gelos, tu sau Cristi?

Valentina Pelinel: Cred că amândoi suntem geloși într-o oarecare măsură și e normal să fie așaacolo unde există iubire, nu? Dar noi nu exagerăm.

CANCAN.RO: Am înțeles. Bine, Valentina, îți mulțumesc. Gata, nu te mai rețin. Am zis că două minute. Arăți foarte bine, ești foarte frumoasă.

Valentina Pelinel: Mulțumesc frumos!

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