Monica Tatoiu a criticat comportamentul unor călători în mijloacele de transport, în contextul aglomerației din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Femeia de afaceri a povestit și o situație la care a asistat recent în timpul îmbarcării într-un avion.

Invitată în emisiunea prezentată de Cristi Brancu, Monica Tatoiu a vorbit despre regulile de bun-simț care ar trebui respectate de pasagerii care circulă cu metroul sau cu trenul.

Femeia de afaceri consideră că, în condițiile în care tot mai mulți bucureșteni aleg să circule cu metroul pentru a evita traficul rutier, călătorii ar trebui să acorde mai multă atenție celor din jur.

Aceasta le-a transmis părinților că ar trebui să își învețe copiii cum să se comporte în mijloacele de transport în comun, oferind exemplul celor care continuă să poarte rucsacuri în spate chiar și în vagoanele aglomerate.

„Când te urci într-un metrou, când te urci într-un tren, într-o zonă în care e aglomerație, nu laşi rucsacul în spinare, pentru că rucsacul ăla împuținează spațiul. Rucsacul, la intrarea în metrou, se dă jos şi se ţine în mână. Nu telefonul şi nu căştile, domnilor!”, a transmis ea.

Ce a revoltat-o pe Monica Tatoiu în timpul unei călătorii cu avionul

Femeia de afaceri a vorbit și despre comportamentul unor pasageri în timpul îmbarcării în avion, criticându-i pe cei care nu respectă indicațiile însoțitorilor de bord.

Monica Tatoiu a povestit că a asistat recent la o situație în care aproximativ 20 de pasageri erau nevoiți să aștepte din cauza blocării culoarului.

Aceasta s-a arătat nemulțumită de faptul că unii călători își aranjează lucrurile și își dau jos hainele fără să țină cont de persoanele care așteaptă în spatele lor.

În opinia femeii de afaceri, asemenea comportamente riscă să întârzie inclusiv plecarea aeronavei.

„Când vă urcați în avion și zice la intrare doamna aia, însoțitoarea de bord: «Nu blocați culoarul!». Când în spatele tău, că ieri am văzut asta, 20 de oameni stau în picioare, rişti să pierzi slotul de zbor și tu te dezbraci, îți scoți nu știu ce, mai faci un banc… Este nesimțire! Să vă fie ruşine!”, a spus Monica Tatoiu.

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