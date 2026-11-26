Florin Salam a aruncat bomba în cadrul emisiunii Dan Capatos Show! Recent, vă dezvăluiam că manelistul urmează să devină tătic pentru a șasea oară. Însă, se pare că surpriza este mai mare decât se aștepta. Mai exact, Florin Salam și Roxana Dobre urmează acum să devină părinți de gemeni. Dezvăluirea a fost făcută în direct.

Florin Salam a spus mereu că pentru el familia vine pe primul plan și că pentru copiii săi ar face orice. Manelistul are deja cinci copii, iar încă doi sunt pe drum. Din prima căsătorie a acestuia au apărut Betty și Dani, iar din mariajul cu Roxana Dobre au apărut Jacqueline Maria, Rania și băiețelul cel mic. Acum, partenera artistului este, din nou, însărcinată.

Florin Salam, tată de gemeni

După ce a anunțat că urmează să devină tătic pentru a șasea oară, Florin Salam a venit acum cu o nouă mărturisire surprinzătoare. Acesta a intrat în direct în emisiunea lui Dan Capatos Show pentru a vorbi despre faptul că a fost audiat în cadrul dosarului fraților Cămătaru. Dar, printre altele, a dezvăluit și noi detalii despre sarcina Roxanei Dobre.

Ei bine, se pare că partenera manelistului este însărcinată cu gemeni, așa că familia lor se va mări cu încă doi membri. Veștile cele mari au fost primite cu entuziasm și au fost confirmate și de către Roxana Dobre.

„Florin Salam: Tu știi că eu am și copii mici… Dan Capatos: Știu, și încă unul pe drum. Să îți trăiască, doamne ajută! Florin Salam: Gemeni chiar! Dan Capatos: Nu cred, gemeni? Florin Salam: Da, la situația asta chiar nu-mi mai arde să… Uite, nevastă-mea râde lângă mine. În loc să mă bucur și eu de asta, vine Poliția și mă ia. Nu m-am dus nici la cântările mele. Sunt atât de supărat că nu am ajuns la cântări. Eu iau și un tratament de ceva timp și la cât am fost de nervos nici nu l-am luat. Toată ziua mi-a fost foarte greu. Dan Capatos: Pup-o pe Roxana. Să aibă o sarcină ușoară! Roxana Dobre: Doamne ajută, mulțumim! ”, a mărturisit Florin Salam.

Florin Salam, audiat în dosarul fraților Cămătaru

În cadrul emisiunii, Florin Salam a vorbit și despre faptul că a fost audiat de polițiști în dosarul în care frații Nuțu și Sile Cămătaru au ajuns în atenția procurorilor DIICOT. Numele manelistului apare în ancheta care vizează presupuse fapte de șantaj, iar stenogramele din dosar au scos la iveală discuții despre prestațiile artistului, sumele de bani și presiunile la care acesta ar fi fost supus pentru a participa la anumite evenimente.

Însă, manelistul a respins categoric ideea că ar fi fost obligat să cânte pentru membrii familiei Cămătaru și a susținut că, în situațiile în care a acceptat să participe la evenimente, a fost plătit și tratat cu respect.

„Mă împingeau să zic ceva (n.r. polițiștii), undeva unde nu era corect. Nu vreau să-i jignesc pe cei de la Poliție… Unde m-a trimis Nuțu am fost respectat: am primit cazare, mâncare, bani, respect. Punct! El m-a trimis în condițiile în care eu am putut, nu că nu pot și să vin (n.r. nu a fost obligat). Când am fost în Constanța, că mi-a pus concert, am ajuns la 5 dimineața și nu s-a supărat. Și mi-a dat salariu. Vă rog să mă credeți că îmi pare rău pentru Nuțu dacă e reținut pentru asta, că e degeaba. Dacă are altele, eu nu știu asta. Cu mine, nimeni din România nu are cum să-mi spună „fă așa, drege așa”. Poliția mi-a zis că am fost parte vătămată și am fost tratat ca unul care a făcut infracțiuni. Nu am depus plângere. Nu vreau să mă pun rău cu poliția că unii pățesc lucruri pe degeaba, nu vezi. Eu le zic să-și facă datoria, eu nu vreau să supăr cadrele, eu vreau să cânt liniștit”, a mai spus Florin Salam.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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