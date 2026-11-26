Florin Salam a făcut primele declarații publice în exclusivitate pentru emisiunea Dan Capatos Show, după ce a fost audiat de polițiști în dosarul în care frații Nuțu și Sile Cămătaru au ajuns în atenția procurorilor DIICOT. Numele manelistului apare în ancheta care vizează presupuse fapte de șantaj, iar stenogramele din dosar au scos la iveală discuții despre prestațiile artistului, sumele de bani și presiunile la care acesta ar fi fost supus pentru a participa la anumite evenimente.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, Florin Salam a intervenit în emisiunea lui Dan Capatos, unde a vorbit despre relația pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Nuțu Cămătaru, dar și despre audierea sa la Poliție. Artistul a respins categoric ideea că ar fi fost obligat să cânte pentru membrii familiei Cămătaru și a susținut că, în situațiile în care a acceptat să participe la evenimente, a fost plătit și tratat cu respect.

Florin Salam, adevărul despre relația cu Nuțu Cămătaru

Manelistul a explicat că a fost luat de acasă de polițiști și dus la audieri, fără să înțeleagă pe deplin motivul pentru care a ajuns în această situație. Acesta a lăsat să se înțeleagă că și-ar fi dorit ca discuția cu autoritățile să fie făcută publică, în direct, pentru ca oamenii să poată auzi chiar de la el cum au stat lucrurile.

Artistul a contestat și modul în care a fost percepută prezența sa în dosar, susținând că, deși ar fi trebuit să fie audiat în calitate de persoană vătămată, experiența sa nu a fost una pe care să o considere potrivită. Totodată, a precizat că nu a depus plângere împotriva celor implicați și că nu își dorește un conflict cu reprezentanții Poliției. Florin Salam a mai spus și că vrea să-și poată continua activitatea profesională fără să fie atras în scandaluri care îi afectează imaginea.

„Care adevăr, frate? Ce mai stai să-mi citești desene animate, că-ți pierzi timpul. Nici eu nu știu de ce am ajuns, dacă mă întrebi pe mine. A venit poliția, m-a luat din casă și m-a dus acolo. Aș fi vrut ca tot ce înseamnă răspunsul meu să fie în direct, televizat. Nu am fost, frate, obligat (n.r. să cânte). Am o vârstă. Cândva, toți am trecut… Vreau să-mi spun situația mea personală. Am o viață, o familie, nu mai clasificați. Eu vorbesc pentru presă. Eu nu mai accept să-mi spună cineva că sunt laș! Îmi iubesc familia, copiii, am o familie, o viață. Unde m-a trimis pe mine Nuțu Cămătaru am primit salariu, dacă vreți să mă credeți bine. Și încă ceva: dacă Nuțu a făcut o greșeală și a vorbit prost în fața cuiva, acolo aveți voi… Una e să vorbească Nuțu cu mine direct, prost, și una e să vorbească prost cu cineva. Poate așa își permit ei… Dar eu sunt Salam și Nuțu e Nuțu și eu îl respect! Am fost, cândva, copilul lui. Acum sunt ca un frate, pentru că am o vârstă, am copii, și Nuțu știe că sunt bărbat adevărat. Mie nu-mi dă nimeni de cap pe dreptatea mea, nu mă întrece nimeni în România. Dacă ai dreptate, eu zic „sărutmâna!””, a spus Florin Salam în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Florin Salam neagă că ar fi fost obligat să cânte gratis

Unul dintre cele mai importante aspecte clarificate de Florin Salam în intervenția televizată a fost relația sa cu Nuțu Cămătaru. În contextul stenogramelor apărute în dosarul DIICOT, în care sunt prezentate discuții despre presupuse amenințări și presiuni exercitate asupra manelistului, acesta a ținut să precizeze că nu s-a considerat constrâns să participe la evenimentele organizate de familia Cămătaru.

Potrivit explicațiilor sale, colaborările au avut loc în condițiile pe care le-a acceptat, iar pentru prestațiile artistice a primit bani. Florin Salam a amintit inclusiv de un eveniment din Constanța, unde a ajuns în jurul orei 5 dimineața, după un drum dificil, fără ca acest lucru să genereze un conflict. El susține că a fost remunerat și că nu i s-au impus condiții pe care să nu le poată accepta.

Mai mult, manelistul a vorbit despre legătura veche pe care o are cu Nuțu Cămătaru, explicând că relația lor s-a schimbat odată cu trecerea anilor. Dacă în tinerețe îl privea într-un mod diferit, în prezent consideră că între ei există o relație bazată pe respect, având în vedere și faptul că amândoi au familii și copii.

„Mă împingeau să zic ceva (n.r. polițiștii), undeva unde nu era corect. Nu vreau să-i jignesc pe cei de la Poliție… Unde m-a trimis Nuțu am fost respectat: am primit cazare, mâncare, bani, respect. Punct! El m-a trimis în condițiile în care eu am putut, nu că nu pot și să vin (n.r. nu a fost obligat). Când am fost în Constanța, că mi-a pus concert, am ajuns la 5 dimineața și nu s-a supărat. Și mi-a dat salariu. Vă rog să mă credeți că îmi pare rău pentru Nuțu dacă e reținut pentru asta, că e degeaba. Dacă are altele, eu nu știu asta. Cu mine, nimeni din România nu are cum să-mi spună „fă așa, drege așa”. Poliția mi-a zis că am fost parte vătămată și am fost tratat ca unul care a făcut infracțiuni. Nu am depus plângere. Nu vreau să mă pun rău cu poliția că unii pățesc lucruri pe degeaba, nu vezi. Eu le zic să-și facă datoria, eu nu vreau să supăr cadrele, eu vreau să cânt liniștit. Eu nu am ajuns la două cântări (n.r. în ziua audierii), cine-mi despăgubește mie? Am luat bani de la oameni, dar nu am mai ajuns. Acum trebuie să mă împrumut, să dau banii înapoi. I-am și supărat pe oameni că nu m-am dus, noroc că am fost televizat și știu de ce nu m-am dus, să nu mai zică alții că am băut. Acum nu mă mai pot denigra. Sunt doar obosit de muncă, atât! Orice am spus… ce nu au curaj nici șmecherii, eu am avut curaj să spun. Și cu asta basta! Sunt târât prin noroi degeaba. La situația asta chiar nu-mi mai arde… În loc să mă bucur de astea, vine poliția să mă ia, să-mi facă răul ăsta. Abia mi-am găsit și eu liniștea, facem și noi o afacere cinstită. Să ne lase să trăim, nu am omorât pe nimeni! Nuțu, câteodată nu știe să se exprime. Zicea că mă trimite la lume bună, să nu-mi ia banii înapoi. El asta a vrut să spună. Dar a spus-o pe un ton de pare că el mă comanda atunci. Dar atunci și eu aveam frică în ton, că eram un țăran atunci, eram la începuturi. Nu îl cunoșteam îndeajuns. Ei (n.r. polițiștii) vorbesc de 30 de ani, când mi-a dat apartament. Aici e o greșeală, că s-a înțeles că e din zilele de azi. Nu am timp (n.r. să-l viziteze pe Nuțu), am 3-4 cântări pe zi, și nici nu cred că i-aș face bine. Dar nici mie nu mi-ar face bine. Am o reputație, niște ani de muncă, o familie, nu îmi mai convine să mă jignească cineva, nu mai vreau să vorbească oricine de mine. Dacă am dreptate, nu știu cine mai are curaj să se ia cu mine”, a mai spus Salam.

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