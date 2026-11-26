Sfârșitul lunii noiembrie aduce o încărcătură astrală puternică, însă veștile nu sunt neapărat bune, mai ales pentru anumite semne zodiacale. Cristina Demetrescu avertizează aspura posibilelor problemele medicale. Unele dintre zodii se confruntă cu probleme de sănătate pe care nu trebuie să le ignore, iar o vizită la medic este cât se poate de necesară.

În ultimele zile din luna noiembrie au loc trei modificări astrologice importante, care aduc o perioadă zbuciumată pentru unele dintre semnele zodiacale. Printre cei mai ghinioniști din zodiac se numără Racii și Capricornii. Acești nativi trec printr-o perioadă mai sensibilă, presărată cu unele probleme medicale.

Mari probleme medicale pentru două zodii

Potrivit Cristinei Demetrescu, Racii trebuie să fie extrem de atenți în această perioadă la starea lor de sănătate. Acești nativi se pot confrunta cu mai multe probleme medicale, mai ales în ceea ce privește zona respiratorie, articulațiile sau toracele. O vizită la medic este cât se poate de necesară, iar acești nativi nu trebuie să ignore semnele pe care corpul le dă.

„Racii pot avea unele probleme medicale care țin de două specializări diferite. Este nevoie de atenție, mai ales în ceea ce privește zona respiratorie, toracele și articulațiile. Chiar dacă ajung la un specialist, este posibil să fie nevoie de o abordare care să implice două specializări medicale. Pot exista situații care țin de zona infecțiilor sau de afecțiuni mai atipice, mai rare ori infecțioase”, spune Cristina Demetrescu.

De asemenea, și Capricornii trebuie să aibă grijă la starea de sănătate. În această perioadă, nativii sunt extrem de ocupați și au tendința să ignore semnalele date de corp. S-ar putea ca un accident provenit pe fondul oboselii să le aducă probleme destul de mari.

„Capricornii ar trebui să își dubleze activitatea în această perioadă și să își facă timp pentru cursuri suplimentare, pe lângă ocupația obișnuită. Poate fi vorba despre o a doua ocupație sau despre o a doua sursă de venit. Există și o componentă medicală căreia trebuie să îi acorde atenție. Capricornii trebuie să fie precauți în privința membrelor inferioare și superioare, pentru a evita eventualele accidentări sau fracturi”, mai spune Cristina Demetrescu.

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