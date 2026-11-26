Finalul lunii noiembrie 2026 vine cu schimbări importante în plan amoros pentru trei zodii. Astrologul Cristina Demetrescu a explicat, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, că Luna Plină în Gemeni din 24 noiembrie poate aduce răsturnări de situație, declarații neașteptate și vești cu impact asupra relațiilor sentimentale.

Potrivit astrologului, efectele acestei configurații astrale se întind pe aproximativ o lună, perioadă în care mulți nativi pot avea parte de surprize în dragoste. Printre cei mai vizați se numără Vărsătorii, care ar putea traversa situații complicate și neașteptate în viața sentimentală.

Vărsătorii, în centrul unor situații amoroase complicate

Cristina Demetrescu susține că Vărsătorii se numără printre nativii care pot experimenta cele mai intense transformări pe plan afectiv în perioada următoare. Pentru aceștia, dragostea poate deveni un adevărat teren al provocărilor.

Există posibilitatea ca unii nativi să fie puși în situația de a-și împărți atenția între două persoane de care sunt interesați. În alte cazuri, chiar ei ar putea deveni obiectul atenției a doi pretendenți în același timp.

„Vărsătorii s-ar putea să facă curte la două persoane sau în același timp să fie curtați de două de două persoane în același timp.”, spune Cristina Demetrescu. Declarațiile neașteptate pot schimba totul

Conform astrologului, lucrurile se pot complica și mai mult atunci când o persoană își exprimă sentimentele într-o manieră neobișnuită, diferită de tiparele clasice de apropiere și seducție.

„Cei mai conservatori, că există niște Vărsători conservatori să respingă o anumită persoană care are un comportament mai atipic, mai ciudat.”, adaugă ea.

Astfel, anumite gesturi sau declarații surprinzătoare pot produce reacții neașteptate și pot schimba direcția unei relații ori a unei povești aflate la început.

Nativii conservatori riscă să rateze o oportunitate

Cristina Demetrescu atrage atenția că Vărsătorii cu o viziune mai tradițională asupra relațiilor ar putea respinge o persoană interesată de ei doar pentru că aceasta nu urmează regulile obișnuite ale cuceririi.

În aceste condiții, astrologul sugerează că flexibilitatea și deschiderea către abordări diferite pot juca un rol important în perioada următoare, când surprizele sentimentale sunt favorizate de influențele astrale generate de Luna Plină în Gemeni.

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