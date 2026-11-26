Colectivul Spitalului Județean Suceava este în doliu după dispariția medicului Corneliu Dumitrescu, care a condus Secția ORL timp de aproape 20 de ani.

Vestea decesului său a fost anunțată de reprezentanții unității medicale, prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook. Corneliu Dumitrescu a fost șeful Secției ORL din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava în perioada 2000–2019.

Reprezentanții unității medicale au amintit, în mesajul de condoleanțe, de contribuția medicului la dezvoltarea secției pe care a condus-o, precum și de devotamentul acestuia față de pacienții săi.

„Cu profundă tristețe și durere în suflet, colectivul spitalului își ia rămas-bun de la domnul doctor Dumitrescu, medic și șef al Secției ORL în perioada 2000–2019, un profesionist dedicat, care și-a pus amprenta asupra dezvoltării secției și asupra vieții multor pacienți”, a transmis spitalul în mesaj.

Mesajul transmis de colegii medicului Corneliu Dumitrescu

Foștii colegi ai medicului și-au exprimat regretul față de dispariția acestuia, subliniind că amintirea sa va rămâne vie în sufletele celor care l-au cunoscut și au avut ocazia să lucreze alături de el.

„Plecarea sa lasă în urmă un gol imens și o amintire care va dăinui în sufletele colegilor și ale tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra alături de dumnealui. Dincolo de funcția și responsabilitățile pe care le-a purtat, rămâne amintirea unui om care și-a dedicat o parte importantă din viață profesiei medicale și oamenilor aflați în suferință”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Suceava.

Colectivul unității medicale a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei îndoliate.

„În aceste momente de grea încercare, suntem cu gândul și sufletul alături de familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe, putere și mângâiere. Sunt plecări care lasă tăcere în urmă, dar și amintiri care nu se sting niciodată”, se mai arată în mesajul publicat de instituție.

Corneliu Dumitrescu a condus Secția ORL timp de 19 ani.

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