Oana Roman și-a exprimat nemulțumirea față de situația traficului rutier din București și de lipsa locurilor de parcare. Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că a fost nevoită să se întoarcă acasă fără să își rezolve treburile pentru care plecase.

Ea a dezvăluit că a petrecut 40 de minute încercând să găsească un loc de parcare în Capitală. În cele din urmă, aceasta a renunțat și a plecat spre casă.

Vedeta susține că a pierdut aproape două ore în total și a criticat în termeni duri modul în care este administrat Bucureștiul.

„Acest oraș a devenit absolut sinistru. Am căutat un loc de parcare 40 de minute, am pierdut căutând un loc de parcare și nu am găsit și am plecat înapoi acasă. Am pierdut cu căutatul locului de parcare, cu drumul dus-întors aproape 2 ore degeaba. Acest oraș a devenit o mizerie și a devenit impracticabil din punct de vedere al administrației”, a răbufnit Oana Roman.

Fiica fostului premier Petre Roman consideră că deplasarea cu mașina prin Capitală a devenit din ce în ce mai dificilă, din cauza problemelor pe care autoritățile locale nu au reușit să le rezolve.

Oana Roman a mai avut parte de experiențe neplăcute în traficul din Capitală

Nu este pentru prima dată când Oana Roman își exprimă public nemulțumirea față de problemele întâmpinate în traficul din București.

În luna iunie a acestui an, vedeta a avut un schimb de replici cu doi polițiști care opriseră circulația pe ambele sensuri ale unei străzi, după ce un stâlp de electricitate luase foc.

La momentul respectiv, Oana Roman se îndrepta spre un centru comercial. Polițiștii i-au explicat că nu îi pot permite să își continue deplasarea din cauza riscului ca stâlpul să cadă peste autoturismul său.

Nemulțumită de modul în care agenții gestionau situația, vedeta i-a întrebat de ce nu încearcă să stingă flăcările cu ajutorul extinctoarelor din dotare.

Potrivit relatării sale de la acea vreme, oamenii legii i-ar fi cerut, pe un ton ridicat, să nu mai intervină.

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