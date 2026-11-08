Oana Roman a vrut să-și doneze hainele unei asociații caritabile. Ce răspuns a primit: „În condiții în care știu cine sunt eu”

După ce ea și fiica ei au reușit să slăbească anul acesta câteva kilograme bune, Oana Roman a decis să doneze o parte dintre hainele care i-au rămas mari ei, dar și Isabelei. Vedeta a povestit pe contul personal că a contactat o asociație care se ocupă cu donarea mai departe către persoanele defavorizate, dar răspunsul pe care l-a primit de la aceștia a lăsat-o „mască”.

În cadrul unor clipuri video publicate la InstaStory, Oana Roman și-a povestit experiența care i-a lăsat un gust amar. Vedeta susține că a contactat o asociație care donează mai departe haine și încălțăminte persoanelor nevoiașe. În mesajul trimis, Oana a specificat clar că unele haine sunt aproape noi, în timp ce altele sunt nepurtate.

Oana Roman a vrut să-și doneze hainele unei asociații

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a reușit cu greu să contacteze asociația. Oana le-a dat un mesaj privat la care aceștia au răspuns abia după ce vedeta i-a căutat printr-un comentariu public. După ce a reușit să discute cu reprezentanții asociației pe rețelele sociale, vedeta s-a arătat șocată de răspunsul primit.

„Vă rog să mă ascultați cu atenție. Isa, de când era mică, la grădiniță, a învățat să doneze pentru oamenii care nu au. Eu, la rândul meu, de ani și ani de zile fac campanii prin care donez haine, încălțăminte foarte bună, donez cărți. Nu am făcut public neapărat lucrul ăsta tot timpul, pentru că n-am considerat că e normal. Acum am strâns foarte multe haine, multe dintre ele noi, altele purtate poate o dată sau de două ori, haine bune, scumpe, și m-am hotărât să contactez o asociație care se ocupă să doneze și să duc aceste lucruri către oamenii care au nevoie. Și le-am scris un mesaj. Nu mi-au răspuns. Le-am scris apoi un comentariu, în sfârșit mi-au răspuns și am să vă arăt ce răspuns mi-au trimis, în condiții în care știu cine sunt eu”, și-a început Oana Roman mesajul postat pe Instagram.

Vedeta a răbufnit pe Instagram

După un schimb de mesaje care nu i-au căzut bine, Oana Roman le-a mărturisit fanilor de ce a ales să doneze ținutele care i-au rămas mari. Vedeta susține că avea posibilitatea să vândă hainele pe diverse grupuri, dar că nu avea timp și nu voia să stea să facă mai multe colete pe care să le expedieze apoi.

Ca să simplifice treaba, a decis să le doneze unei asociații pe toate. Doar că faptul că reprezentanții i-au spus că persoanele nevoiașe merită și ele haine noi, cu etichetă, a făcut-o pe vedetă să se simtă prost.

Un alt lucru care i s-a părut bizar Oanei a fost faptul că ea a specificat de la bun început că unele haine au fost purtate doar de două ori, deci sunt în stare bună, dar cei de la asociație nu au sesizat acest lucru. Ulterior, ei au „certat-o” pentru că nu a specificat de la bun început că hainele sunt într-o stare bună. Pentru că nu a înțeles exact dacă ea nu pricepe bine sau cei de la asociație nu au citit corect, Oana Roman a publicat dovezile cu schimbul de mesaje avut și le-a cerut fanilor o părere sinceră despre întreaga situație (VEZI GALERIA FOTO).

„Și vă rog pe voi să-mi spuneți dacă vi se pare ok mesajul ăla. Ce-i culmea și ce mă frustrează este că hainele astea, pe care vreau să le donez, aș fi putut foarte bine să le vând. Pentru că sunt pe multe grupuri unde se vând haine pre-owned și aș fi putut să fac bani din chestia asta. Adică efectiv puteam să le vând pentru că sunt atât de frumoase și atât de bune. Dar am ales să nu le vând pentru că este și multă muncă să stau să fac postări, poze, colete. Și am zis „ok, hai să le donez”. Și le scriu unor oameni care păreau foarte ok și care au răspuns cum mi-au răspuns, pe tonul ăla și cu atitudinea aia, încât, efectiv, stau și mă întreb de ce unii oameni se laudă că fac campanii caritabile în condițiile în care nu au niciun pic de empatie și au cumva un caracter foarte prost, că asta e realitatea. Asta mă frustrează foarte rău”, a conchis Oana Roman mesajul său.

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