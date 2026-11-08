Oana Roman a vrut să-și doneze hainele unei asociații caritabile. Ce răspuns a primit: „În condiții în care știu cine sunt eu”

Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După ce ea și fiica ei au reușit să slăbească anul acesta câteva kilograme bune, Oana Roman a decis să doneze o parte dintre hainele care i-au rămas mari ei, dar și Isabelei. Vedeta a povestit pe contul personal că a contactat o asociație care se ocupă cu donarea mai departe către persoanele defavorizate, dar răspunsul pe care l-a primit de la aceștia a lăsat-o „mască”.

În cadrul unor clipuri video publicate la InstaStory, Oana Roman și-a povestit experiența care i-a lăsat un gust amar. Vedeta susține că a contactat o asociație care donează mai departe haine și încălțăminte persoanelor nevoiașe. În mesajul trimis, Oana a specificat clar că unele haine sunt aproape noi, în timp ce altele sunt nepurtate.

Oana Roman a vrut să-și doneze hainele unei asociații

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a reușit cu greu să contacteze asociația. Oana le-a dat un mesaj privat la care aceștia au răspuns abia după ce vedeta i-a căutat printr-un comentariu public. După ce a reușit să discute cu reprezentanții asociației pe rețelele sociale, vedeta s-a arătat șocată de răspunsul primit.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

„Vă rog să mă ascultați cu atenție. Isa, de când era mică, la grădiniță, a învățat să doneze pentru oamenii care nu au. Eu, la rândul meu, de ani și ani de zile fac campanii prin care donez haine, încălțăminte foarte bună, donez cărți. Nu am făcut public neapărat lucrul ăsta tot timpul, pentru că n-am considerat că e normal.

Acum am strâns foarte multe haine, multe dintre ele noi, altele purtate poate o dată sau de două ori, haine bune, scumpe, și m-am hotărât să contactez o asociație care se ocupă să doneze și să duc aceste lucruri către oamenii care au nevoie. Și le-am scris un mesaj. Nu mi-au răspuns. Le-am scris apoi un comentariu, în sfârșit mi-au răspuns și am să vă arăt ce răspuns mi-au trimis, în condiții în care știu cine sunt eu”, și-a început Oana Roman mesajul postat pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Sursa foto: Instagram

Vedeta a răbufnit pe Instagram

După un schimb de mesaje care nu i-au căzut bine, Oana Roman le-a mărturisit fanilor de ce a ales să doneze ținutele care i-au rămas mari. Vedeta susține că avea posibilitatea să vândă hainele pe diverse grupuri, dar că nu avea timp și nu voia să stea să facă mai multe colete pe care să le expedieze apoi.

Ca să simplifice treaba, a decis să le doneze unei asociații pe toate. Doar că faptul că reprezentanții i-au spus că persoanele nevoiașe merită și ele haine noi, cu etichetă, a făcut-o pe vedetă să se simtă prost.

Un alt lucru care i s-a părut bizar Oanei a fost faptul că ea a specificat de la bun început că unele haine au fost purtate doar de două ori, deci sunt în stare bună, dar cei de la asociație nu au sesizat acest lucru. Ulterior, ei au „certat-o” pentru că nu a specificat de la bun început că hainele sunt într-o stare bună. Pentru că nu a înțeles exact dacă ea nu pricepe bine sau cei de la asociație nu au citit corect, Oana Roman a publicat dovezile cu schimbul de mesaje avut și le-a cerut fanilor o părere sinceră despre întreaga situație (VEZI GALERIA FOTO).

„Și vă rog pe voi să-mi spuneți dacă vi se pare ok mesajul ăla. Ce-i culmea și ce mă frustrează este că hainele astea, pe care vreau să le donez, aș fi putut foarte bine să le vând. Pentru că sunt pe multe grupuri unde se vând haine pre-owned și aș fi putut să fac bani din chestia asta. Adică efectiv puteam să le vând pentru că sunt atât de frumoase și atât de bune.

Dar am ales să nu le vând pentru că este și multă muncă să stau să fac postări, poze, colete. Și am zis „ok, hai să le donez”. Și le scriu unor oameni care păreau foarte ok și care au răspuns cum mi-au răspuns, pe tonul ăla și cu atitudinea aia, încât, efectiv, stau și mă întreb de ce unii oameni se laudă că fac campanii caritabile în condițiile în care nu au niciun pic de empatie și au cumva un caracter foarte prost, că asta e realitatea. Asta mă frustrează foarte rău”, a conchis Oana Roman mesajul său.

Sursa foto: Instagram

Sursa foto: Instagram

CITEȘTE ȘI:

Oana Roman, testată pozitiv pentru COVID-19! Vedeta a ajuns la spital

Oana Roman se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală: „O fac din punct de vedere medical”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Claudia Ion a recunoscut, într-un final, de ce Mocăniță nu a acceptat testul poligraf la Insula Iubirii
Claudia Ion a recunoscut, într-un final, de ce Mocăniță nu a acceptat testul poligraf la Insula Iubirii
Gabriella Barbu, ispită în sezonul 11 al emisiunii Insula Iubirii?! Spoilerul SUPREM dat de brunetă
Gabriella Barbu, ispită în sezonul 11 al emisiunii Insula Iubirii?! Spoilerul SUPREM dat de brunetă
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei
Mesajul Prințului de ziua Gabriellei, la scurt timp după ce a ironizat-o pentru noaptea petrecută împreună
Mesajul Prințului de ziua Gabriellei, la scurt timp după ce a ironizat-o pentru noaptea petrecută împreună
Ian a ”derapat” grav! Cum a încercat să vândă secrete de la Insula iubirii pentru bani, pe TikTok
Ian a ”derapat” grav! Cum a încercat să vândă secrete de la Insula iubirii pentru bani, pe TikTok
Meghan Markle intră în SCANDALUL tatălui său. Ce vrea să facă pentru FBI
Mediafax
Meghan Markle intră în SCANDALUL tatălui său. Ce vrea să facă pentru FBI
În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat
Gandul.ro
În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport.ro
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie
Adevarul
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie
„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa
Digi24
„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa
FIORI pe șira spinării! Cel mai mare PĂIANJEN din Europa Centrală se înmulțește în Austria
Mediafax
FIORI pe șira spinării! Cel mai mare PĂIANJEN din Europa Centrală se înmulțește în Austria
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
FOTO. Ioana, moștenitoarea imperiului Țiriac de 2 miliarde de euro, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Ioana, moștenitoarea imperiului Țiriac de 2 miliarde de euro, apariție spectaculoasă
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie
Click.ro
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
go4it.ro
Ofertă Lidl: aparat Silvercrest pentru iaurt redus cu 25% prin aplicație
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
Gandul.ro
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.