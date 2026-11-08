Ian a ”derapat” grav! Cum a încercat să vândă secrete de la Insula iubirii pentru bani, pe TikTok

Ian de la Insula Iubirii a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a dat de înțeles că știe cine urmează să părăsească reality show-ul de la Antena 1. Concurentul, care s-a remarcat prin aparițiile sale controversate și declarațiile directe, le-a făcut fanilor o promisiune surprinzătoare în timpul unei transmisiuni live.

De când a intrat în competiție alături de Mira, Ian a fost unul dintre cei mai urmăriți concurenți ai sezonului. Tânărul, al cărui nume real este Marian Gigi Boitași, este din Brăila, a practicat rugby de performanță și lucrează ca dealer într-o sală de poker. El și Mira au intrat în emisiune pentru a-și testa relația, după o poveste de dragoste care durează de peste trei ani.

Ian a făcut o promisiune neașteptată fanilor

Activ pe rețelele sociale și urmărit de mii de persoane, Ian a publicat un videoclip în care a lăsat să se înțeleagă că deține informații despre următoarea eliminare din emisiune. Concurentul nu a vrut să dezvăluie numele persoanei vizate, însă a insistat că plecarea va lua prin surprindere publicul.

„Nu știu, nu pot să vă spun cine pleacă, dar o să fie surpriză, o să fie surpriză mare. Nici nu vă așteptați cine pleacă. Fiți atenți cum facem. Dacă facem 50.000 de tap-tapuri, vă zic cine pleacă. Și îmi asum tot. Facem 50.000 de tap-tapuri și vă zic cine pleacă. Și eu îmi asum tot. Mai avem puțin și facem 50.000 de tap-tapuri și trebuie să le zic la ăștia cine pleacă. Băi, nebunilor. Da, 50.000 nu e chiar așa mult, da, da. Uite mă că am făcut 53.000, băi.”, a spus Ian pe TikTok.

Declarația acestuia a fost suficientă pentru a alimenta speculațiile din mediul online. Fanii show-ului au început imediat să facă presupuneri despre concurentul sau ispita care ar putea părăsi competiția în perioada următoare.

Unul dintre cele mai comentate personaje ale sezonului

De la intrarea sa în emisiune, Ian a fost constant în centrul atenției. Relația sa cu Mira a trecut prin numeroase momente tensionate, iar apropierea concurentului de ispita Andreea a generat numeroase discuții în rândul telespectatorilor. În ultimele ediții, Ian și Andreea au fost surprinși tot mai apropiați, iar imaginile difuzate au devenit rapid subiect de dezbatere pe rețelele sociale.

Totodată, concurentul a atras atenția și prin declarațiile sale fără filtru, atât în emisiune, cât și în afara acesteia. În repetate rânduri, Ian a comentat evenimentele din show și a reacționat la ceea ce s-a întâmplat în vila concurenților.

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