Pescobar nu s-a uitat la bani! Patronul de la Taverna Racilor a făcut nunta şi botezul în aceeaşi zi + imagini cu tortul și dansul mirilor

Pescobar
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Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală. Antreprenorul și partenera sa, Lavinia, și-au unit destinele în cadrul unui eveniment de amploare care a inclus atât nunta, cât și botezul fiului lor.

După ce au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă, Paul Nicolau și Lavinia au organizat cununia religioasă și petrecerea de nuntă într-un cadru grandios, alături de familie, prieteni și numeroși invitați. Evenimentul a atras atenția prin dimensiunea sa, decorurile spectaculoase și faptul că mirii au ales să celebreze în aceeași zi și botezul băiețelului lor.

Două evenimente importante, într-o singură zi

Pescobar a vorbit încă dinaintea marelui eveniment despre intenția de a organiza nunta și botezul împreună. Afaceristul declara în urmă cu câteva luni că nu este un fan al evenimentelor de acest tip și că preferă să marcheze cele două momente în cadrul unei singure petreceri de amploare.

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Planul a devenit realitate la începutul lunii noiembrie, când Paul Nicolau și Lavinia au trecut mai întâi pe la Starea Civilă, iar ulterior au participat la ceremonia religioasă, cea din urmă având loc la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din București, în prezența familiei și a apropiaților.

Cu puțin timp înainte de cununia civilă, Pescobar a publicat și un mesaj în mediul online în care și-a exprimat recunoștința pentru faptul că vremea a fost favorabilă în zilele dedicate evenimentului.

Petrecere de lux și decor spectaculos

După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către un salon de evenimente din Tunari, unde a avut loc petrecerea. Presa a relatat că locația a fost decorată cu numeroase aranjamente florale albe, iar una dintre atracțiile serii a fost amenajarea unei piscine în interiorul sălii.

Lavinia a ales pentru ziua cea mare o rochie albă din dantelă, cu detalii elegante, în timp ce Pescobar a optat pentru un costum clasic negru, completat de cămașă albă și papion. Apariția celor doi a fost intens comentată în mediul online, după publicarea primelor imagini de la eveniment.

La petrecere au participat sute de invitați, iar meniul pregătit pentru aceștia a inclus preparate sofisticate, de la specialități din pește și fructe de mare până la preparate tradiționale românești. Printre felurile menționate în presa mondenă s-au numărat dorada cu orez negru și caracatiță, dar și sărmăluțele servite în stil clasic.

Un nou capitol pentru omul de afaceri

Nunta vine într-o perioadă importantă pentru Paul Nicolau și pe plan personal. Antreprenorul devenise recent tată pentru a treia oară, iar venirea pe lume a băiețelului său a reprezentat unul dintre motivele pentru care a decis să oficializeze relația cu Lavinia.

De altfel, înaintea nunții, Pescobar a atras atenția și după ce a dezvăluit că inelul de logodnă oferit partenerei sale ar fi costat aproape 20.000 de euro. Informația a fost prezentată chiar de omul de afaceri în mediul online, în stilul direct care l-a făcut cunoscut publicului larg.

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