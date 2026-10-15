Bizar! Pescobar a cumpărat un hotel-fantomă, în timp ce firma e aproape de a intra în insolvență!

După ce a făcut spectacol cu fructele de mare și a transformat Taverna Racilor într-un brand cunoscut în toată țara, Pescobar este pregătit să dea lovitura și în industria hotelieră! Afaceristul a cumpărat un fost complex turistic din județul Bacău, lăsat de ani buni în paragină, pe care își propune să îl readucă la viață. Noua investiție vine însă într-o perioadă cu provocări financiare pentru societatea sa. NEDSEA SRL figurează cu datorii totale de aproape 28 de milioane de lei, iar profitul i-a scăzut considerabil în ultimul an. Mai mult, un creditor a solicitat în instanță deschiderea procedurii insolvenței, cerere contestată de societate. Și asta nu este tot. La aproximativ două luni după achiziționarea hotelului, Pescobar a încheiat și un contract de credit bancar în valoare de 3 milioane de lei.

Paul Nicolau, a.k.a Pescobar, a devenit unul dintre cei mai populari antreprenori din industria restaurantelor, după ce a transformat Taverna Racilor într-un adevărat fenomen pe rețelele sociale. Cu platouri uriașe de fructe de mare, filmulețe devenite virale și o strategie de promovare care i-a adus atât admiratori, cât și critici, omul de afaceri a reușit să își construiască o notorietate în domeniu.

Dincolo de controversele care i-au însoțit activitatea, Pescobar nu s-a mulțumit să rămână doar în lumea restaurantelor. Afaceristul și-a extins proiectele și pare hotărât să își încerce norocul și pe piața hotelieră. Iar cea mai recentă investiție are toate ingredientele unei povești spectaculoase am putea spune: un hotel abandonat, o priveliște de milioane și promisiunea unei ”renașteri”.

Numai că această poveste capătă o cu totul altă dimensiune atunci când analizăm situația lui financiară din acte. Și asta pentru că cea mai mare firmă din protofoliul său, NEDSEA SRL (deținută în acte de Viorica Nicolau, mama afaceristului), se luptă cu datorii, iar un creditor i-a cerut inclusiv insolvența.

Pescobar a pus mâna pe un hotel-fantomă! Complexul a avut reducere de 25%

Revenind, noua achiziție a lui Pescobar se numește Hanul Poiana Uzului, un complex turistic aflat în apropierea barajului cu același nume, în județul Bacău. Locul, cunoscut cândva pentru peisajul spectaculos și facilitățile sale, a ajuns în ultimii ani într-o stare de degradare, după o lungă perioadă în care nu a mai funcționat.

Afaceristul a anunțat personal achiziția, explicând că nu doar potențialul economic al proprietății l-a convins să investească, ci și amintirile familiei sale. Mama lui și-ar fi sărbătorit majoratul chiar în acel hotel, iar Pescobar spune că este mândru că a reușit să devină proprietarul clădirii.

Înainte să ajungă în portofoliul său, însă, complexul avusese un trecut comercial cel puțin interesant.

Potrivit unui anunț publicat pe platforma Executări.com, proprietatea a fost scoasă la licitație publică, cu un preț de pornire de 3.815.449 de lei (aproximativ 700.000 de euro), după o reducere de 25% față de prețul inițial de 5.087.265 de lei.

Anunțul, care a expirat la 31 ianuarie 2022, descria un complex turistic de proporții: teren de 10.838 de metri pătrați, han turistic, restaurante, piscină, centru SPA, terenuri sportive și alte facilități destinate turiștilor. Potrivit prezentării, imobilul era finalizat în proporție de aproximativ 85%.

Cu alte cuvinte, vorbim despre o proprietate care, cel puțin pe hârtie, are potențialul unei investiții de anvergură, dar care a rămas ani întregi fără să își recapete strălucirea de altădată.

Tranzacția a fost perfectată pe 14 mai 2026, prin societatea NEDSEA SRL, după ce, în august 2025, fusese înscrisă în cartea funciară o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Fostul proprietar era Trotușul SA Onești.

A cumpărat hotelul, apoi a împrumutat 3 milioane de lei de la bancă!

Și tocmai când părea că tabloul financiar este complet, o altă informație interesantă apare în documentele privind garanțiile mobiliare.

La 24 iulie 2026, societatea NEDSEA SRL a încheiat cu Exim Banca Românească un contract de credit în valoare de 3.000.000 de lei, echivalentul a circa 600.000 de euro. Aproximativ aceeași sumă plătită pentru hotel. Așadar, o coincidență greu de ignorat…

Succesiunea evenimentelor este interesantă. În luna mai, Pescobar cumpără proprietatea, ulterior, la începutul lunii iulie, societatea lui ajunge în fața judecătorilor, după ce un creditor solicită deschiderea insolvenței din cauza unei datorii, iar spre finalul aceleiași luni firma sa încheie un contract de împrumut de 3 milioane de lei.

Profitul firmei sale s-a prăbușit cu peste 77%

Dacă planurile lui Pescobar sunt ambițioase, cifrele societății NEDSEA SRL arată că afacerile sale au traversat o perioadă mai puțin strălucitoare.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, societatea a raportat datorii totale de 27.817.344 de lei, echivalentul a aproximativ 5,6 milioane de euro.

Suma este impresionantă, însă evoluția profitului atrage și mai mult atenția. În 2024, NEDSEA SRL înregistra un profit net de 8.710.397 de lei. Un an mai târziu, câștigul s-a redus la numai 1.995.521 de lei. Practic, profitul firmei s-a prăbușit cu 77% într-un singur an!

Și disponibilitățile bănești s-au subțiat. La finalul anului trecut, firma mai avea în casă și conturi 321.640 de lei, comparativ cu 884.790 de lei în anul precedent. O diminuare de aproape 64%.

Un creditor a dus firma lui Pescobar în fața judecătorilor pentru neplata datoriilor

Iar problemele lui nu se opresc la bilanț. La 1 iulie 2026, la Tribunalul București a fost înregistrat un dosar având ca obiect procedura insolvenței.

În centrul disputei se află NEDSEA SRL, în calitate de debitor, și societatea MOA DESIGN & BUILD SRL, care figurează drept creditor.

Mai exact, firma reclamantă a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, invocând o datorie neachitată, iar societatea prin care Pescobar și-a cumpărat hotelul a contestat demersul. Dosarul se află pe rolul Secției a VII-a Civile a Tribunalului București, iar primul termen este programat pentru 3 noiembrie 2026.

Practic, în timp ce Pescobar își pregătește următoarea investiție spectaculoasă, unul dintre creditorii firmei sale încearcă să-și recupereze banii convingând instanța că sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea procedurii insolvenței.

Momentul înregistrării dosarului este unul interesant. Cererea a ajuns la tribunal la mai puțin de două luni după ce societatea cumpărase Hanul Poiana Uzului.

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