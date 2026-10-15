Ema Oprișan, prinsă între doi Răzvani! Trecutul cu Kovacs i-a dat peste cap relația cu noul iubit: „Trebuie să suport consecințele”

Ema Oprișan, prinsă între doi Răzvani! Trecutul cu Kovacs i-a dat peste cap relația cu noul iubit: „Trebuie să suport consecințele”
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Ema Oprișan a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că a comis-o în noua poveste de iubire, iar acum trebuie să tragă ponoasele! Când credea că poate lăsa în urmă trecutul cu Răzvan Kovacs și să-și refacă viața sentimentală, problemele nerezolvate au lovit din nou, iar relația cu noul iubit a ajuns în impas.

După despărțirea de Răzvan Kovacs, Ema Oprișan a încercat să-și refacă viața sentimentală alături de Răzvan Popescu. Numai că socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă! În loc să se bucure de un nou început, bruneta a ajuns să recunoască faptul că a făcut greșeli care au costat-o scump.

Și nu vorbim despre o poveste de care s-a plictisit sau despre sentimente care s-au evaporat peste noapte. Din contră, Ema a spus că încă îl iubește pe bărbatul care i-a fost alături, dar că lucrurile au ajuns într-un punct dificil.

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În viață, greșelile se plătesc!

Mai pe românește, iubirea există, dar cuplul s-a destrămat! Iar bruneta nu încearcă să-și spele imaginea aruncând toată vina asupra fostului partener. Ea a recunoscut că a greșit și că trebuie să suporte consecințele. Numai că vorbele frumoase nu repară automat ce s-a stricat, iar o eventuală împăcare nu stă doar în mâinile ei.

„L-am iubit pe Popescu și îl iubesc în continuare. Este un om minunat, un om care mi-a oferit ceea ce nu am primit în nicio altă relație: atenție, înțelegere, ajutor, fidelitate, totul. Doar că eu am făcut niște gafe și trebuie să mi le asum și să suport consecințele lor.

Ema Oprișan și Răzvan Popescu

Ema Oprișan și Răzvan Popescu/ Sursa Social Media

Dacă vom fi din nou împreună, după ce ne vom da amândoi seama cum ar trebui să coexistăm, aceasta este partea a doua a poveștii. Momentan, discutăm ca prietenii”, a spus Ema pentru CANCAN.RO.

Dacă în privința sentimentelor pentru Popescu lucrurile sunt clare, în ceea ce privește trecutul situația este ceva mai complicată. Ema Oprișan încă trebuie să finalizeze divorțul de Răzvan Kovacs, fostul soț alături de care are o fetiță. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a recunoscut că ar fi trebuit să rezolve această problemă înainte să înceapă o nouă poveste de dragoste.

„Până când îmi voi finaliza divorțul, nu putem avea o relație de cuplu. Trebuie să-mi rezolv problemele din trecut și să închei capitolul respectiv, așa cum ar fi fost normal să fac de la bun început. Divorțul va avea loc în două săptămâni”, a mai anunțat bruneta.

Când se finalizează divorțul de Răzvan Kovacs

Divorțul ar urma să se finalizeze în două săptămâni, potrivit declarației sale, însă asta nu înseamnă că împăcarea cu Popescu este garantată. Actele se semnează, dar greșelile nu se șterg cu buretele!

Relația dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a trecut prin numeroase momente tensionate, iar participarea la Insula Iubirii a adus problemele lor în atenția publicului. Cei doi au încercat să-și salveze povestea după întoarcerea din emisiune, s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe. Numai că mariajul nu a rezistat, iar despărțirea a venit după o perioadă complicată.

Ulterior, Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit de Ella Vișan, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii. Între timp, Ema a încercat să-și refacă viața alături de Răzvan Popescu, însă nici această poveste nu a ajuns, cel puțin până acum, la un deznodământ fericit.

VEZI ȘI: Noul iubit al Emei Oprișan are un trecut amoros controversat! Pe 10 iulie, Răzvan a fost cu o celebră tiktokeriță în vacanță

Ema Oprișan iubește din nou, după divorțul de Răzvan Kovacs. Prima imagine cu bărbatul care i-a furat inima

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