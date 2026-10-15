Vedetă trustului PRO cerută de nevastă de un bărbat însurat! Relația dintre cei doi a durat o perioadă scurtă

Vedetă trustului PRO cerută de nevastă de un bărbat însurat! Relația dintre cei doi a durat o perioadă scurtă
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Eda Csoregi, una dintre concurentele care au intrat în aventura „Burlacii: Foc în Paradis”, vine cu o poveste de viață care depășește cu mult ceea ce s-a văzut până acum în competiție. La 28 de ani, Eda este profesoară de matematică și antreprenoare, a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca, a făcut atletism de performanță și a cochetat cu modellingul.

În „Burlacii: Foc în Paradis”, reality-show difuzat de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă și disponibil în avans pe VOYO, concurenta a fost implicată în mai multe dintre poveștile care au animat vila din Turcia, devenind rapid una dintre prezențele urmărite ale competiției. Apropierea de Robert Stancu a generat tensiuni cu Nicoleta Balint, prietena sa, iar ulterior Eda Csoregi a fost aleasă de noul concurent Beni pentru prima întâlnire.

Cerută de soție de un bărbat însurat

Dincolo însă de ceea ce s-a întâmplat în „Burlacii: Foc în Paradis”, Eda are o experiență sentimentală care pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Tânăra a făcut dezvăluiri uluitoare despre cum a fost cerută în căsătorie după doar câteva săptămâni de relație. Femeia a refuzat cererea, dar surpriza a venit abia după aceea: bărbatul era deja însurat.

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Vedeta a povestit că în ultimii doi ani aceasta a primit cereri în căsătorie încă din perioada de cunoaștere. De fiecare dată, răspunsul ei a fost negativ.

„Da, în fiecare an, după o lună am primit o cerere în căsătorie. Anul ăsta și anul trecut la fel, tot după o lună”, mărturisește Eda Csoregi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Într-unul dintre cazuri, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Bărbatul, care abia o cunoscuse, i-a propus să treacă la următoarea etapă în relație. Eda a simțit că lucrurile se întâmplă mult prea repede și a spus „Nu”. Ulterior, a început să verifice informațiile despre el și a făcut o descoperire șocantă: „Am aflat că avea nevastă”.

Cum a ajuns la adevăr? Tânăra spune că a căutat informații despre el, iar în cartea funciară a găsit un teren la care bărbatul avea cotă-parte 50%, restul aparținând soției.

„Am un prieten arhitect și am căutat în cartea funciară să vadă dacă ultimul teren era luat de el, că știam că și-a luat un teren și am văzut că are doar cotă parte 50%”,  spune Eda Csoregi, exclusiv pentru CANCAN.RO.

Problemele au apărut după refuz, când bărbatul a devenit foarte posesiv: „Am vrut să cer chiar un ordin de restricție”, declară frumoasa concurentă.

Citește și: Robi Stancu, derapaj la „Burlacii: Foc în Paradis”! A jignit-o grav pe Nicoleta Balint: „Ieși! Valorezi doi lei”

Concurentul de la Burlacii, mai sincer ca niciodată: „Am fost dat afară. Dar dacă nu se întâmpla, plecam eu!”

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