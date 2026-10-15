Robi Stancu, derapaj la „Burlacii: Foc în Paradis”! A jignit-o grav pe Nicoleta Balint: „Ieși! Valorezi doi lei”

Robi Stancu, derapaj la „Burlacii: Foc în Paradis”! A jignit-o grav pe Nicoleta Balint: „Ieși! Valorezi doi lei”
Robi Stancu și Nicoleta Balint
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Episodul 18 al emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, difuzat pe 13 octombrie, a adus în prim-plan unul dintre cele mai tensionate momente de până acum. Relația dintre Robert Stancu și Nicoleta Balint a ajuns într-un punct critic, după ce concurentul a urmărit imaginile în care partenera sa apare alături de Bogdan Mocanu. Scenele surprinse în casă au declanșat o confruntare aprinsă, iar atmosfera dintre cei doi s-a schimbat radical.

Totul a pornit de la apropierea dintre Bogdan Mocanu și Nicoleta Balint. În timp ce Robert se afla în piscină alături de alți participanți, Bogdan a încercat să se apropie de Nicoleta, manifestându-și dorința de a petrece mai mult timp în compania ei. Acesta a încercat inclusiv să o sărute și a prins-o de talie pentru a o atrage spre el. Nicoleta s-a ferit de gesturile sale, însă momentul avea să provoace un conflict de proporții după ce imaginile au ajuns în atenția partenerului ei.

Robi Stancu, derapaj la „Burlacii: Foc în Paradis”!

Reacția lui Robert Stancu a fost una extrem de puternică. Concurentul s-a arătat profund deranjat de ceea ce a văzut și a confruntat-o pe Nicoleta, reproșându-i comportamentul din bucătărie. Discuția dintre cei doi a degenerat rapid, iar schimbul de replici a devenit tot mai agresiv.

Robert a acuzat-o pe partenera sa că nu și-ar fi respectat relația și a pus sub semnul întrebării comportamentul pe care aceasta l-a avut pe parcursul emisiunii. În viziunea lui, apropierea de Bogdan Mocanu a reprezentat un motiv serios de nemulțumire, mai ales în contextul în care cei doi formau un cuplu în cadrul competiției.

Nicoleta a încercat să explice că nu a încurajat gesturile lui Bogdan și că s-a retras atunci când acesta a încercat să o sărute. Cu toate acestea, explicațiile sale nu au reușit să calmeze situația. Robert a continuat să îi reproșeze că nu ar fi fost suficient de fermă în momentul respectiv și că ar fi trebuit să gestioneze altfel interacțiunea cu celălalt concurent.

Robi/foto: captură PRO TV

Robi: Ieși! Valorezi doi lei. Că-ți vorbesc urât rău. Îți vorbesc urât, ascultă-mă! Vezi că nu sunt Călin! Ce penibilă ești, să moară familia mea, dacă nu ești b****oantă mare! Ești nebună? Doamne! Ești b****oantă pe bune mare!

Nicoleta: Dar ce-am făcut?

Robi: Doamne, ce penibil! Ești penibilă! Deci eu nu am văzut așa ceva la niciuna, doar la tine. Băi, eu am chemat fete în camere și de alea, tu ești… Tu cu cine dracu’ crezi că vorbești? Doamne ferește! Du-te-n p*** mea de aici, că din momentul ăsta nu-ți mai permit nici măcar să mă atingi, de p*** ce ești. Tu cu cine crezi (n.r. că vorbești)? Nu te mai uita așa, că-ți vorbesc urât și ție. Vorbesc serios. Dar m-a găsit pe mine vagabond.

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