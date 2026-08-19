Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii: Foc în Paradis și ce origini are. Tânărul a fost susținut de părinți în cariera de sportiv

Printre cei 13 concurenți care se vor confrunta cu diverse situații în cadrul emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, de la PRO TV, este și Robert Jărcălău. Tânărul sportiv are o poveste de viață aparte. Află mai multe detalii!

Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii: Foc în Paradis

Robert are 25 de ani, s-a născut pe 25 aprilie 2001, este zodia Taur și antreprenor. A acceptat să facă parte din primul sezon al emisiunii după ce a luat o pauză timp de doi ani de la dating. Tânărul a simțit nevoia să fie singur o perioadă, dar emisiunea i-a redat dorința de a-și căuta jumătatea.

Paul are origini româno-chineze: mama lui este chinezoaică, născută în Beijing, și tatăl lui este român. Cu toate că nu vorbește fluent limba nativă a mamei sale, tânărul susține că este legat de China. Paul vorbește trei limbi: româna, chineza și engleza.

Pentru că a crescut aici, se simte mai apropiat de cultura noastră și se declară mai mult român decât chinez.

Ce studii are Robert Jărcălău de la Burlacii

Robert-Paul Jărcălău, concurentul de la PRO TV, a urmat Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Încă din copilărie a practicat baschetul, sport pe care încă îl iubește și cu care a câștigat câteva medalii importante în cariera sa. Pe acest drum a fost susținut de părinții lui, care l-au încurajat să fie cea mai bună versiune a sa pe teren.

Pe plan sentimental, a avut o relație extrem de lungă pe care a început-o când avea doar 16 ani. După ce a format un cuplu timp de 6 ani și jumătate, Robert și prietena lui au decis să-și spună „adio”. Ruptura și-a pus amprenta asupra lui și tânărul a decis să rămână burlac timp de aproape doi ani.

De ce a acceptat provocarea din Turcia

Robert-Paul Jărcălău a acceptat această provocare inedită din curiozitate. Vrea să vadă ce lucruri se întâmplă în astfel de decoruri interesante și dacă poate forma sau nu o conexiune cu una dintre concurente.

Potrivit PRO TV, tânărul susține că este disponibil pentru o nouă relație, după cei doi ani de „singurătate”. Tânărul va fi nevoit să se folosească de experiența și de intuiția sa pentru a forma un cuplu solid, bazat pe respect și pe încredere dacă va dori să aibă o șansă la marele premiu.

Pe rețelele sociale, Roby este o prezență oarecum timidă, am putea spune. Contul său de Instagram are aproape 1.800 de urmăritori și pare că a fost „curățat” bine înainte de debutul emisiunii pe TV. Tânărul are doar două postări, dintre care una este anunțul participării la „Burlacii: Foc în Paradis”. Pe contul oficial de Facebook a făcut o pauză de 2 ani de la postări, dar și-a actualizat recent profilul pentru ca prietenii și foștii colegi de liceu să-l urmărească la PRO TV!

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