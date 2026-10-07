Câte flotări poate face Dorian Popa într-o singură mână? Cine este Michael SOAT, tânărul fără un braț care l-a învățat pe influencer

Dorian Popa a fost provocat să facă flotări într-o singură mână de un sportiv care a demonstrat că limitele pot fi depășite prin ambiție și multă muncă. Este vorba despre Michael Soat, cunoscut în mediul online pentru pasiunea sa pentru sport și pentru mesajele prin care îi încurajează pe oameni să adopte un stil de viață sănătos. Sportivul este și campion paralimpic, iar povestea sa i-a inspirat pe mulți dintre cei care au trecut prin accidente sau momente dificile.

Pe numele său real Mihai Apostol, sportivul are 31 de ani și este legitimat la CSM Constanța. În urmă cu aproximativ cinci ani, viața lui s-a schimbat radical în urma unui accident de motocicletă, în urma căruia și-a pierdut brațul drept. În loc să renunțe la sport, a transformat această experiență într-o motivație pentru a merge mai departe și pentru a-i ajuta și pe alții să își recapete încrederea.

Dorian Popa, provocat la flotări într-o singură mână

De această dată, campionul a venit cu o provocare pentru Dorian Popa. Cei doi s-au întâlnit într-o sală de fitness și Michael Soat a decis să-i testeze limitele și să vadă dacă influencerul poate executa un exercițiu pe care el îl stăpânește foarte bine, mai exact flotările într-o singură mână.

„Astăzi îl provocăm la flotări într-o singură mână pe Dorian Popa.”, a spus Michael SOAT.

Influencerul, pasionat la rândul său de fitness și prezent frecvent în sala de sport, nu a dat înapoi.

„Sunt gata să mă fac de cacao Johnule, dar în acest timp, te felicit și mă înclin omule, ești o lecție pentru multă lume. Tu primul și mă înveți și pe mine un truc. Eu nu am glumit, nu pot să fac flotări într-o mână, dar poate învăț ceva de la tine.”, i-a spus Dorian Popa.

Mihai Apostol i-a explicat tehnica, iar Dorian a acceptat provocarea. Exercițiul s-a dovedit dificil încă de la primele încercări, însă influencerul nu s-a dat bătut. A continuat și a reușit să facă aproape patru flotări într-o singură mână, fiind încurajat de sportiv.

Performanțele sale sportive sunt impresionante. La prima ediție a Jocurilor Parasport, în cadrul Campionatului Național de Para-Atletism pentru seniori, Mihai Marian Apostol a obținut trei medalii. A câștigat aurul la 100 de metri, cu timpul de 13,85 secunde, și la aruncarea greutății, cu 9,71 metri, în timp ce la săritura în lungime a obținut medalia de argint, cu 4,60 metri.

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