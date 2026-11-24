Mira Corbu și Ian Boițași au participat la Insula Iubirii, sezonul X, însă după doar câteva zile, cei doi au părăsit emisiunea. Aceștia s-au apropiat rapid de ispite, așadar producătorii show-ului au considerat că testul pentru ei s-a încheiat. Numai că tânăra nu s-a întors în România!

Mira și Ian au avut parte de bonfire-ul final mai devreme decât ceilalți concurenți. Ea s-a apropiat de George Jaguarul, iar el de ispita Andreea Homescu. Tandrețurile și discuțiile aprinse dintre ei i-au făcut pe producători să creadă că relația lor a ajuns la final. Deși toți se așteptau ca bruneta să se întoarcă în țară, realitatea este alta. Tânăra și-a continuat vacanța în Thailanda și nu oricum, ci la un hotel de lux. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Unde s-a dus Mira după Insula Iubirii

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a împărtășit imagini spectaculoase în mediul online cu urmăritorii săi. Imediat după ce a ieșit din emisiune, ea a decis să mai petreacă câteva zile în Thailanda, probabil pentru a-și pune în ordine gândurile, așa cum a afirmat la testimoniale că urmează să facă. Și care să fie cel mai bun loc dacă nu tot într-un peisaj impresionant?

Tocmai de aceea, fosta lui Ian și-a luat bagajul și s-a cazat la un hotel de cinci stele, în apropiere de Phuket. Mira s-a bucurat din plin de piscine și tot ceea ce oferă experiența. O noapte de cazare la acest complex costă în jur de 500 de lei în luna decembrie, iar în luna martie, când sezonul este deschis prețul pornește de la 700 de lei.

Ian Boițași a recunoscut că a fost întreținut de Mira

La ultima ceremonie a focului, cei doi concurenți au vorbit despre problemele din cuplu. Printre altele, Ian a recunoscut că a fost o perioadă în care Mira l-a întreținut din punct de vedere financiar. Totuși, pentru a clarifica situația, a subliniat că și el, la rândul său, i-a fost sprijin fostei partenere de viață.

„Au fost situații în viață, venind vorba de partea financiară, au fost momente când ea m-a întreținut pe mine și eu pe ea. Totul a fost la comun. Nu am stat… unul mai mult, altul mai puțin. Într-adevăr, când mă foloseam de banii mei, mă foloseam și de banii ei. Da, s-a întâmplat asta, au fost greșeli, am încercat să le remediez cu timpul”, a declarat Ian Boițași, la Insula Iubirii.

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