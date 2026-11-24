Vremea se înrăutățește în mai multe zone ale țării, unde sunt așteptate ninsori abundente și intensificări puternice ale vântului. Meteorologii au instituit cod portocaliu pentru cinci județe, avertizarea fiind în vigoare pe parcursul zilei de 24 noiembrie 2026.

Mai multe regiuni ale țării se vor confrunta cu fenomene meteo severe, în special din cauza vântului care va sufla cu putere. În zonele vizate de avertizare sunt prognozate episoade de ninsoare și viscol. Viteza rafalelor ar putea atinge 120 km/h, potrivit informațiilor publicate de meteoromania.ro.

Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și rafale de vânt în Buzău

Locuitorii județului Buzău se află sub avertizare meteorologică de cod portocaliu marți, 24 noiembrie, în intervalul 17:25–20:00. Fenomenele periculoase sunt prognozate în special la altitudini de peste 1.800 de metri, unde precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar vântul va sufla cu rafale de 70–90 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea poate ajunge la mai puțin de 50 de metri, din cauza viscolului.

Printre localitățile din județul Buzău aflate sub avertizarea de cod portocaliu se numără Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile, Berca, Topliceni, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Buda, Sărulești, Odăile, Cănești, Valea Salciei, Mărgăritești și Pardoși.

Suceava, sub cod portocaliu de viscol

Nici județul Suceava nu scapă de vremea extremă. Pentru marți, 24 noiembrie, a fost emisă o avertizare de cod portocaliu, valabilă în intervalul 17:15–20:00, care vizează zonele montane situate la peste 1.800 de metri altitudine.

În aceste regiuni, rafalele de vânt vor atinge viteze cuprinse între 85 și 120 km/h, spulberând zăpada și formând troiene. Condițiile meteo dificile vor reduce considerabil vizibilitatea, care poate coborî sub pragul de 50 de metri, ceea ce va îngreuna deplasările în zonele afectate.

Vreme extremă în Brașov

Județul Brașov se află, de asemenea, sub atenționare de cod portocaliu marți, 24 noiembrie, în intervalul orar 16:00–19:00. Meteorologii avertizează că, în zonele montane aflate la altitudini mai mari de 1.800 de metri, vântul va sufla cu putere, iar rafalele pot atinge 85–120 km/h.

Ninsoarea viscolită va afecta vizibilitatea, care poate ajunge sub 50 de metri. În aceste condiții, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să țină cont de condițiile dificile de deplasare.

Prahova și Dâmbovița, sub avertizare de cod portocaliu

Condițiile meteorologice se vor înrăutăți și în masivele montane din județele Prahova și Dâmbovița, unde a fost instituit un cod portocaliu pentru ziua de 24 noiembrie. Alerta este valabilă între orele 16:00 și 19:00 și se aplică zonelor situate la peste 1.800 de metri altitudine.

Meteorologii prognozează intensificări puternice ale vântului, cu rafale de până la 120 km/h. Zăpada va fi spulberată și troienită, iar vizibilitatea va coborî sub 50 de metri, ceea ce va crea condiții dificile pentru cei care se află în aceste regiuni montane.

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