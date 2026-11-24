Sfârșit tragic pentru o tânără în vârstă de numai 24 de ani. Aceasta plecase în vacanță în Turcia, alături de o prietenă, pentru a sărbători absolvirea facultății de Medicină. Însă, la scurt timp după ce s-au cazat într-un hotel din Istanbul, cele două au început să acuze stări de rău și au fost transportate de urgență la spital. Din păcate, pentru tânăra de 24 de ani medicii nu au mai putut face nimic.

Bérengère Deveaux-Cattino, o tânără de 24 de ani, originară din Montreal, Canada, și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe la Istanbul. Alături de o prietenă, aceasta s-a cazat la un hotel din Istanbul. La scurt timp, ambele fete au început să acuze stări puternice de rău. Inițial, cele două au sperat că totul va trece, însă simptomele s-au agravat, iar fetele au ajuns de urgență la spital.

Care este cauza morții tinerei de 24 de ani

Potrivit informațiilor din anchetă, problemele ar fi început după ce tinerele au pornit aerul condiționat din camera de hotel. Cele două au început să vomite în mod repetat, iar în scurt timp starea lor s-a înrăutățit, așa că au fost transportate de urgență la spital.

Din păcate, pentru tânăra de 24 de ani medicii nu au mai putut face nimic. Aceasta s-a stins din viață, iar în urma examinării medico-legale efectuate în Turcia, decesul a fost pus inițial pe seama unei intoxicații alimentare. Însă, părinții tinerei au cerut investigații suplimentare, iar o analiză realizată în Canada nu a identificat semnele de iritație intestinală.

Părinții fetei sunt distruși de durere și au încercat să afle ce s-a întâmplat cu fiica lor. Aceștia au vorbit inclusiv cu un turist ce fusese cazat în aceeași cameră de hotel, în urmă cu aproximativ 10 zile. Acesta le-ar fi povestit că a fost mușcat de ploșnițe de aproximativ 150 de ori în timpul șederii sale. Familia fetei suspectează că moartea ar fi fost provocată de o substanță toxică folosită împotriva ploșnițelor.

De asemenea, anchetatorii iau în calcul ipoteza ca în sistemul de ventilație al camerei să fi ajuns reziduuri de fosfură de aluminiu. Un pesticid folosit pentru combaterea dăunătorilor, care poate elibera fosfină, un gaz extrem de toxic. Ipoteza este susținută și de medicul legist turc Şebnem Korur Fincancı.

Acesta a declarat că valorile crescute ale acidității din organismul tinerei ar putea indica o intoxicație cu pesticide, nu o toxiinfecție alimentară. Pentru moment, ipoteza intoxicației cu o substanță toxică nu a fost confirmată în mod oficial.

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