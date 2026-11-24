Mașina de spălat face parte din rutina obișnuită a oricărei gospodării, însă detaliile de pe compartimentul în care punem detergentul trec adesea neobservate. Marcajele I și II, precum și desenul unei flori, nu sunt simple elemente decorative, ci au funcții diferite și arată unde trebuie adăugate produsele de curățare și când sunt eliberate acestea pe parcursul ciclului de spălare.

La ce folosește compartimentul marcat cu cifra I

Primul sertar, identificat prin cifra romană I, este destinat detergentului utilizat în etapa de prespălare. Această funcție este recomandată atunci când hainele prezintă pete dificile sau sunt foarte murdare și necesită o curățare suplimentară înainte de spălarea propriu-zisă.

Detergentul introdus aici este eliberat la începutul programului, în timp ce produsul adăugat în compartimentul II intră în acțiune ulterior, în timpul ciclului principal. Este important de reținut că primul compartiment se folosește doar atunci când este selectată o funcție de prespălare.

În cazul ciclurilor de spălare standard, care nu includ etapa de prespălare, sertarul marcat cu I rămâne nefolosit. Dacă detergentul este turnat în acest spațiu, există riscul ca acesta să nu ajungă deloc în tambur, ceea ce înseamnă că rufele vor fi spălate fără cantitatea necesară de produs pentru o curățare eficientă.

Compartimentul II – locul în care se pune detergentul pentru ciclul principal

Sertarul inscripționat cu cifra romană II este cel care trebuie folosit atunci când adăugăm detergent pentru o spălare obișnuită. Acesta este compartimentul utilizat cel mai frecvent, fiind potrivit pentru programele destinate hainelor din bumbac, materialelor sintetice sau țesăturilor combinate.

Odată pornită mașina, apa pătrunde în acest spațiu, dizolvă detergentul și îl transportă direct în cuvă. De acolo începe procesul propriu-zis de curățare a hainelor, prin îndepărtarea murdăriei și a petelor.

Totuși, înainte de a turna detergentul, este bine să verificăm marcajele de pe sertar și instrucțiunile producătorului. Compartimentele nu sunt amplasate întotdeauna în aceeași ordine, iar poziționarea lor poate varia în funcție de modelul mașinii de spălat.

Simbolul florii – unde se adaugă balsamul de rufe

Desenul unei flori marchează spațiul special conceput pentru balsamul de rufe. Acesta are un mod diferit de utilizare față de detergent, deoarece nu este preluat de mașină la începutul ciclului, ci este distribuit automat în timpul ultimei etape de clătire. Astfel, produsul acționează direct asupra țesăturilor, lăsând hainele mai moi și mai plăcute la atingere.

În interiorul acestui sertar există, de obicei, și o indicație inscripționată cu MAX, care arată cantitatea maximă de balsam permisă. Este important să respectăm acest reper, deoarece umplerea excesivă poate face ca lichidul să fie evacuat înainte de momentul programat, ceea ce reduce eficiența utilizării sale.

Unde se pun detergentul lichid și capsulele de spălat

Detergentul lichid se adaugă, de regulă, în compartimentul II, însă anumite modele de mașini necesită montarea unui separator special. În schimb, capsulele se introduc direct în tambur, înainte de a pune hainele, nu în sertarul pentru detergent.

Este important să respectăm cantitățile recomandate, deoarece excesul de detergent poate produce prea multă spumă și poate lăsa urme pe țesături. De asemenea, sertarul trebuie igienizat periodic pentru a preveni acumularea reziduurilor și apariția mucegaiului.

Respectarea acestor indicații ajută la folosirea corectă a produselor: compartimentul I este pentru prespălare, II pentru spălarea principală, iar simbolul florii indică locul balsamului.

CITEȘTE ȘI: Lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța în mașina de spălat. Ce spun experții în curățenie

Am făcut calculul. Câți bani plătim, în factura la curent, pentru fiecare spălare cu mașina de spălat rufe