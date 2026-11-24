Noaptea de Sfântul Andrei, celebrată între 29 și 30 noiembrie, ocupă un loc aparte în tradițiile populare românești. De-a lungul timpului, această sărbătoare a fost asociată cu numeroase credințe, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație.

Potrivit tradiției populare, noaptea dintre 29 și 30 noiembrie este considerată un moment în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devine mai fragilă. Totodată, această perioadă marchează simbolic sfârșitul toamnei și începutul iernii, motiv pentru care a dat naștere unor obiceiuri păstrate și astăzi în multe zone ale țării.

De ce este considerată magică noaptea de Sfântul Andrei

În folclorul românesc, noaptea de Sfântul Andrei este înconjurată de legende care vorbesc despre apariția strigoilor și a spiritelor supranaturale. Se spune că în această noapte lumea celor plecați dintre cei vii se apropie de cea a oamenilor, ceea ce a contribuit la reputația sa de noapte misterioasă.

Pentru a se proteja de forțele rele, oamenii obișnuiau să folosească usturoiul. Acesta era așezat la ferestre și la uși sau era răspândit în locuință, fiind considerat un mijloc de apărare împotriva strigoilor, potrivit credințelor populare.

Obiceiuri păstrate de generații în ziua de 30 noiembrie

Sfântul Andrei este sărbătorit anual pe 30 noiembrie, iar numeroase tradiții s-au păstrat până în prezent. Dincolo de semnificația religioasă a zilei, în trecut oamenii apelau la diverse practici despre care credeau că îi feresc de influențele negative.

În unele regiuni ale țării, gospodarii ungeau cu usturoi clanțele ușilor, ramele ferestrelor și gardurile care împrejmuiau adăposturile animalelor. Gestul avea rolul de a împiedica pătrunderea strigoilor și de a proteja familia și gospodăria.

Superstițiile legate de ursit

Una dintre cele mai cunoscute credințe populare asociate cu Sfântul Andrei este cea referitoare la aflarea ursitului. Potrivit tradiției, fetele necăsătorite își puneau busuioc sub pernă în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie, în speranța că își vor visa viitorul soț.

În alte zone ale țării exista obiceiul de a pune sub pernă 41 de boabe de grâu, cu aceeași credință că viitorul partener se va arăta în vis. De asemenea, unele ritualuri presupuneau rostirea unor formule în fața oglinzii, despre care se spunea că ajută la descoperirea alesului.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Sfântul Andrei este prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie, în perioada Postului Crăciunului. Acesta este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și este recunoscut drept ocrotitorul României.

Totodată, data de 30 noiembrie este declarată sărbătoare legală în România, oferind românilor ocazia de a marca atât importanța religioasă a zilei, cât și tradițiile populare legate de această sărbătoare.

CITEŞTE ŞI: Următoarea minivacanță pentru români. Când vor avea 4 zile libere

Postul Crăciunului 2026. Când începe și în ce zile este dezlegare la pește