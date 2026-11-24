Loredana Chivu a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu la Asia Express, iar cele două au reușit să ajungă până în semi-finala a competiției. Experiența din Asia a fost una plină de provocări, însă, pe lângă probele dificile și drumurile lungi, fosta asistentă TV a avut de gestionat și o altă problemă, mai exact bagajele voluminoase pe care le-a avut.

Loredana Chivu a plecat de acasă cu numeroase ținute, accesorii și perechi de încălțăminte, pregătindu-se pentru fiecare apariție din cadrul emisiunii. Nici produsele de machiaj nu au lipsit din bagajul său, mai ales că aceasta mereu acordă atenție aspectului fizic și în Asia obișnuia să se aranjeze înainte de a porni pe traseu. Astfel că toate lucrurile pe care le-a luat cu ea au ocupat destul de mult spațiu, iar acest lucru a venit și cu cheltuieli suplimentare.

Câți bani a plătit Loredana Chivu pentru bagaj

Mai mult, fosta asistentă TV a dezvăluit că a fost nevoită să scoată din buzunar o sumă considerabilă și la întoarcerea din Asia. Pentru că bagajele depășeau limitele admise de compania aeriană, aceasta a plătit taxe suplimentare la toate cele trei zboruri pe care le-a avut. Deși este greu de crezut, nota de plată a ajuns la 600 de euro.

Înainte de plecare, vedeta a decis să renunțe la o parte dintre lucrurile pe care le luase cu ea, lăsând în urmă mai multe articole vestimentare și încălțăminte pe care nu le mai putea folosi. Printre acestea se numărau și trei perechi de adidași, fiecare în valoare de aproximativ 1.000 de lei, care se deterioraseră în timpul competiției.

„Am plătit și la întoarcerea din Asia. La întoarcerea din Asia am plătit o sumă colosală. 600 de euro. Am avut trei zboruri și la toate s-a depășit. Înainte să plec din Asia Express, am lăsat foarte multe lucruri acolo. Aveam adidași stricați, geci. Eu nu mai aveam ce să fac cu ele. Adidașii nu erau exagerat de scumpi. Era undeva la 1000 de ron perechea și am avut în jur de 3 perechi. Nu mai aveam cum să-i mai folosesc (n.r. adidașii)”, a declarat Loredana Chivu, pentru Știrile Antena Stars.

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