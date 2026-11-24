La peste șapte ani de la tragedia care a șocat România, cei patru polițiști trimiși în judecată pentru modul în care au gestionat dispariția Alexandrei Măceșanu au fost achitați de Judecătoria Balș. Instanța a stabilit că fapta reținută în sarcina acestora nu este prevăzută de legea penală. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 10 zile.

Dosarul vizează intervenția autorităților după apelurile disperate făcute de Alexandra Măceșanu la 112, în iulie 2019. Procurorii au susținut că modul în care au fost gestionate informațiile privind dispariția adolescentei ar fi întârziat identificarea locului în care era ținută, reducând șansele acesteia de a fi salvată la timp.

Apelurile disperate ale Alexandrei și intervenția autorităților

Conform ObersvatorNews, în 25 iulie 2019, Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a sunat la 112 și a cerut ajutor, spunând că a fost răpită și sechestrată. Cu o zi înainte, fata plecase de acasă și nu se mai întorsese, iar familia îi anunțase dispariția la poliție.

În primul apel, adolescenta a încercat să explice situația în care se afla:

„Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția! Ieri am fost sechestrată de către un domn. Vă rog veniți repede, nu știu unde sunt…”

Pe parcursul convorbirii, Alexandra le-a spus operatorilor că a fost dusă în Caracal, însă nu putea indica exact locul în care era ținută.

A.M.: „Vă rog veniți repede, nu știu unde sunt….” Op. 112: „Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?” A.M.: „În Dobro … Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact…” Op. 112: „Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? … Aloo?” A.M.: „Da, stați, nu plecați vă rog…” Op. 112: „Ai fost violată?” A.M.: „Da, am fost violată!” Op. 112: „Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact cum te putem găsi!” A.M.: „A venit, a venit, a venit… Veniți repede, vă rog!!!”

Apelul s-a întrerupt în acel moment.

Au urmat alte două apeluri la 112, în timpul cărora Alexandra a încercat să ofere noi detalii. La un moment dat, adolescenta a indicat o adresă găsită pe o carte de vizită, crezând că aceasta ar putea avea legătură cu răpitorul.

A.M.: „Veniți vă rog, veniți, mi-e frică…” Polițist: „Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?” A.M.: „De el… m-a bătut…” Polițist: „De el, cine este persoana?” A.M.: „Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!” Polițist: „Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo?” A.M.: „Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 …” Polițist: „Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?” A.M.: „Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.” Polițist: „Păi cartea de vizită e a lui?” A.M.: „Nu știu…” Polițist: „Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum… așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.” A.M.: „Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică… vă rog…” Polițist: „Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba?”

După apeluri, autoritățile au început verificările în mai multe zone din Caracal. Casa lui Gheorghe Dincă a fost identificată în noaptea de 25 spre 26 iulie 2019. Polițiștii au ajuns la proprietate, însă au așteptat emiterea unui mandat de percheziție.

Aproximativ 19 ore s-au scurs de la primul apel făcut de Alexandra la 112 până în momentul în care autoritățile au intrat în locuința suspectului, în dimineața zilei de 26 iulie. În curtea casei au fost descoperite resturi umane calcinate într-un butoi, iar testele ADN au confirmat ulterior că acestea aparțineau adolescentei.

Cei patru polițiști acuzați în dosar

Modul în care a fost gestionată dispariția Alexandrei Măceșanu a făcut obiectul unei anchete separate de procesul în care Gheorghe Dincă a fost judecat pentru crimele comise.

La 1 august 2023, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus trimiterea în judecată a patru polițiști pentru abuz în serviciu.

Este vorba despre Nicolae Mirea, fost comisar-șef și comandant al Poliției Caracal, Violeta Mirea, fost comisar-șef și șef al Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, Eugen Țenea, fost agent-șef principal și șef al Postului de Poliție Dobrun, precum și Vasile Marian, fost agent-șef principal și ajutor de șef de post la Postul de Poliție Dobrosloveni.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, modul în care au fost gestionate informațiile despre dispariția adolescentei și activitățile de căutare ar fi întârziat identificarea locului în care aceasta era ținută captivă. Anchetatorii au susținut că o intervenție mai rapidă i-ar fi putut oferi șanse reale de salvare.

Judecătoria Balș a decis însă achitarea tuturor celor patru inculpați, motivând că fapta imputată nu este prevăzută de legea penală.

Instanța a lăsat nesoluționată și acțiunea civilă prin care părinții Alexandrei solicitau despăgubiri morale în valoare de 500.000 de euro.

Dosarul se apropie de termenul de prescripție

Cauza nu este închisă definitiv, deoarece hotărârea poate fi atacată. Totuși, dosarul se apropie de un moment important din punct de vedere procedural.

Potrivit calculului termenului general de prescripție pentru infracțiunea cercetată, răspunderea penală s-ar putea prescrie în anul 2027, în cazul în care nu vor interveni cauze legale care să modifice acest termen. Astfel, perioada rămasă pentru pronunțarea unei soluții definitive este limitată.

În dosarul principal, Gheorghe Dincă a recunoscut că a răpit, violat și ucis-o pe Alexandra Măceșanu. Acesta a declarat că a incendiat trupul adolescentei într-un butoi aflat în curtea locuinței sale.

De asemenea, Dincă a recunoscut și uciderea Luizei Melencu, adolescenta dispărută în primăvara anului 2019 în împrejurări similare.

În mai 2023, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare pentru uciderea celor două tinere, iar Ștefan Risipițeanu, considerat complice, a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare.

CITEŞTE ŞI: Strategia care l-ar putea scoate din penitenciar pe Gheorghe Dincă. După aproape trei ani de detenție, criminalul din Caracal încearcă o nouă cale de scăpare

BREAKING NEWS! Criminalul Gheorghe Dincă s-a luat la bătaie in pușcărie cu un alt deținut. Ce a pățit ucigașul celor doua fete din Caracal