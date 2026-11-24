După ce a dat verdicte vedetelor, ani la rând, Iulia Albu a primit și ea unul dur: evacuarea! Vorbim despre un scandal ținut la secret, consumat prin tribunale, și care determinat-o în cele din urmă să se mute într-o altă casă care avea nevoie de renovări urgente. Se pare că, înainte de acest episod, vedeta ar fi fost obligată să părăsească locuința pentru care plătea chirie, iar discuțiile au degenerat atât de rău cu proprietarul, încât s-a ajuns până la o executare silită și conturi proprite! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Povestea a început în 2017, atunci când Iulia Albu s-a mutat cu chirie într-un complex de locuințe din nordul Capitalei, semnând un contract cu Upground Estates SRL.

De-a lungul anilor, înțelegerea a tot fost prelungită prin intermediul unor contracte adiționale, ultima dintre ele fiind valabilă până în februatrie 2026.

Neînțelegerile au apărut de la finalul lui 2024, atunci când compania i-a trimis o notificare prin care a anunțat-o că reziliază contractual, cu un previz de două luni la dispoziție.

Revoltată de situație, Iulia Albu a contestat decizia în instanță, motivând inclusiv faptul că ea și-a dorit să cumpere apartamentul, doar că nu s-au înțeles în timpul negocierilor.

Totul a pornit de la un contract semnat în ianuarie 2017 cu Upground Estates SRL. Înțelegerea fusese prelungită prin acte adiționale până în februarie 2026, dar în octombrie 2024 firma a notificat-o că pune capăt contractului, cu un preaviz de două luni.

”În motivare, reclamanta a arătat că la data de 27.01.2017, între părţi s-a încheiat contractul de închiriere nr. 319/27.01.2017, cu privire la apartamentul nr. 602, situat în ###### #, scara A, str. Fabrica de Glucoză nr. 9 B, împreună cu un loc de parcare şi un spaţiu de depozitare, situate la subsol, contractul fiind încheiat pe o perioadă determinată, oricare dintre părţi avea dreptul să solicite denunţarea unilaterală cu respectarea termenului de preaviz de două luni”, susțin avocații companiei.

Stilista a reclamat măsura ca fiind abuzivă, enumerând un ”arsenal” de nemulțumiri!

”Pârâta (n.r. Iulia Albu) a mai susţinut că cererea este neîntemeiată întrucât a semnat contractul astfel cum acesta a fost impus de reclamantă fără a avea posibilitatea de a negocia vreuna dintre clauzele contractuale, însă colaborarea nu a fost atât de lină şi fructuoasă astfel cum o asigurase reclamanta, imobilul pus la dispoziţie nu a îndeplinit niciodată standardele de calitate şi confort, fiind nevoită să comande şi să monteze mobilier în bucătărie, având loc şi o inundaţie din vina reclamantei, iar în anul 2022, cu patru zile înainte de expirarea duratei contractuale, reclamanta a mărit chiria, iar în luna octombrie, reclamanta a anunţat-o că a decis să vândă apartamentul, însă părţile nu au putut ajunge la un consens în vederea cumpărării acestuia de către pârâtă, iar la data de 04.10.2024, a primit notificarea de denunţare unilaterală a contractului, pârâta apreciind abuzivă această notificare, fiind dispusă să cumpere apartamentul, iar din data de 06 decembrie 2024 i-a fost restricţionat dreptul de a folosi locul de parcare”, a explicat vedeta prin intermediul avocatului.

Disputa dintre cele două tabere a ajuns până în punctul în care Iulia Albu i-ar fi transmis companiei că nu acceptă intrarea în locuință a potențialilor cumpărători.

Iulia Albu a părăsit locuința după ce a primit ordin de evacuare!

După ce au analizat dosarul și fiecare cerere în parte, magistrații Judecătoriei Sectorului 2 i-au dat dreptate proprietarului și a dispus, anul trecut, evacuarea Iuliei Albu! Pe lângă asta, i-au impus și cheltuieli de judecată, în valoare de aproape 4.000 de lei.

Iulia s-a supus măsurii și, cu toate că a predat locuințele apartamentului, nu s-a resemnat, ci a contestat decizia, desi se mutase.

Avocatul vedetei a precizat în instanță că s-a mers atât de departe, încât ”a fost executată silit, i-au fost poprite conturile”.

Însă ca să evite discuțiile, ”a trebuit să părăsească spațiul”.

Ulterior, la nouă zile distanță, desi mutată, Iulia Albu a obținut o răsturnare spectaculoasă a deciziei, iar judecătorii i-au dat dreptate în faza de apel.

Clauza impusă de proprietar a fost declarată abuzivă, iar magistrații au schimbat integral decizia de evacuare. Însă prea târziu, Iulia Albu se mutase deja.

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