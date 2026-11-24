Autoritățile sanitare britanice avertizează asupra creșterii numărului de infectări cu norovirus în Anglia. Virusul extrem de contagios poate supraviețui până la două săptămâni pe anumite obiecte de uz casnic.

Potrivit The Sun, Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a raportat, pentru perioada 2–15 noiembrie, un nivel al infectărilor cu 5,4% peste media sezonului precedent. Autoritățile precizează însă că numărul cazurilor se menține în limitele așteptate.

Cum se transmite norovirusul și care sunt simptomele infectării

Transmiterea se poate produce prin contactul cu persoanele infectate, prin consumul de alimente contaminate sau prin atingerea unor obiecte contaminate.

Norovirusul poate persista până la 12 zile pe materiale textile și până la două săptămâni pe veselă, inclusiv pe căni.

Printre simptomele bolii, care pot apărea la 12–48 de ore de la expunerea la virus, se numără greața, vărsăturile, diareea, febra și durerile musculare. În general, acestea dispar spontan în două sau trei zile.

Ce recomandă autoritățile pentru prevenirea infectărilor

Specialiștii recomandă dezinfectarea obiectelor atinse frecvent, precum clanțele ușilor și telecomenzile, cu produse pe bază de clor.

Persoanele infectate sunt sfătuite să rămână acasă și să evite prepararea alimentelor pentru alte persoane timp de cel puțin 48 de ore după dispariția simptomelor.

Serviciul Național de Sănătate din Regatul Unit (NHS) recomandă persoanelor care prezintă semne de deshidratare sau care au un sistem imunitar slăbit să solicite sfatul unui farmacist.

Potrivit UKHSA, copiii mici, vârstnicii și persoanele cu un sistem imunitar slăbit prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta forme severe ale bolii, care pot necesita îngrijiri medicale.

Nu există un tratament specific împotriva norovirusului, iar antibioticele nu sunt eficiente în cazul acestei infecții. Specialiștii recomandă consumul unei cantități suficiente de lichide, pentru a preveni deshidratarea provocată de vărsături și diaree.

Autoritățile sanitare britanice avertizează, de asemenea, că dezinfectanții pentru mâini pe bază de alcool nu sunt eficienți împotriva norovirusului. Din acest motiv, spălarea frecventă a mâinilor cu apă caldă și săpun este esențială pentru prevenirea infectării. Hainele și lenjeria de pat contaminate trebuie spălate cu detergent, la o temperatură de 60 de grade Celsius.

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