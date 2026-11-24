Schimbul de replici dintre Prințul Marco și Florin Ristei continuă, după ce concurentul de la „Insula Iubirii” l-a acuzat pe artist că ar fi fost interesat de Gabriella și că ar fi încercat să se apropie de mai multe ispite. Ristei nu a lăsat afirmațiile fără răspuns și a revenit asupra subiectului în emisiunea „Fiertzi pe Insulă”. Cântărețul a comentat din nou situația sentimentală dintre Marco, Bianca și Gabriella. De această dată, artistul a făcut și o remarcă la adresa lui Marco. El a exidențiat cât de norocos este să aibă o soție ca Bianca.

Totul a pornit de la discuțiile purtate în cadrul emisiunii „Fiertzi pe Insulă”, acolo unde Speak, Florin Ristei și Radu Bucălae analizează cele mai importante momente din reality show-ul difuzat de Antena 1. Printre subiectele dezbătute s-a numărat și comportamentul Prințului Marco, care a ajuns în centrul atenției după apropierea de Gabriella, deși venise în Thailanda alături de partenera sa, Bianca.

Marco l-a taxat dur pe Florin Ristei

Comentariile făcute de celebrul artist despre situația concurentului nu au fost însă pe placul acestuia. Marco a reacționat în mediul online și a lansat acuzații dure la adresa artistului. Partenerul Biancăi a susținut că Ristei ar fi fost, la rândul său, interesat de Gabriella și că ar fi încercat să intre în contact cu mai multe ispite.

„Nu vă mai frecați la nas. Se vede ceva alb… Ristei, ești un libidinos, îți place de Gabriella, am văzut cum te uitai la ea și când a venit la Neatza. Le scrii la toate ispitele, că am mesaje. Ești leșinat după Gabriella! Te-ai dat la toate ispitele. Am dovezi”, a transmis Prințul Marco într-un videoclip publicat pe TikTok.

Mai mult, concurentul a insistat că nu și-ar fi înșelat partenera în cei zece ani de relație și că singura greșeală pe care o recunoaște s-a petrecut în timpul experienței de la „Insula Iubirii”. Marco a criticat și comentariile făcute de cei trei, considerând că aceștia nu ar avea motive să facă presupuneri despre viața lui personală.

Ristei i-a dat „fatala” lui Marco: „Așa o femeie îmi trebuie și mie”

După acuzațiile lansate de Marco, Florin Ristei a revenit asupra subiectului în cadrul aceleiași emisiuni. Totuși, de această dată, atenția s-a îndreptat și către relația dintre Bianca și concurent.

În timp ce urmăreau imaginile din emisiune, în care Bianca și Gabriella păreau să fi ajuns la o înțelegere, artistul a făcut o remarcă la adresa partenerei lui Marco, apreciind atitudinea acesteia.

„Așa o femeie, ca Bianca, îmi trebuie și mie, ia uite ce a găsit băiatul ăsta”, a spus Florin Ristei.

Comentariul său a venit în contextul tensiunilor care au existat între Gabriella și Marco înainte ca ispita să meargă la bonfire. La ceremonia focului, lucrurile au părut să se liniștească între cele două femei. De altfel, această apropiere a fost observată și de cei care comentau imaginile în platou.

„Gata, s-au împăcat fetele, s-au împăcat și ei. Acum pare că Biancăi îi place de Gabriella”, a remarcat Ristei.

„El e și mândru”

Discuția a continuat, iar Florin Ristei a analizat și atitudinea lui Marco în această situație. Artistul a lăsat să se înțeleagă că Prințul încearcă să își păstreze imaginea și să își ducă strategia până la capăt, în ciuda tensiunilor și a sentimentelor care au ieșit la iveală pe parcursul competiției.

„El e și mândru. Gabriella își face jocul până la final, chiar dacă suferă și ea, cred”, a mai spus Florin Ristei.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco l-a atacat grav pe Florin Ristei: „Ești leșinat după Gabriella! Te-ai dat la toate ispitele. Am dovezi”

Prințul Marco pune tunurile pe Florin Ristei și Radu Bucălae: „Groaznic e ce făceai tu, în trecut, cu toate ispitele. O să vă scot la iveală secretele. Nu vă las!”