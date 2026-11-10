Prințul Marco pune tunurile pe Florin Ristei și Radu Bucălae: „Groaznic e ce făceai tu, în trecut, cu toate ispitele. O să vă scot la iveală secretele. Nu vă las!”

Tensiunile au izbucnit pe rețelele de socializare după ultimele comentarii făcute de Florin Ristei și Radu Bucălae la adresa Prințului Marco. Concurentul de la „Insula iubirii” s-a arătat extrem de deranjat de opiniile celor doi din emisiunea „Fiertzi pe insulă” și a decis să le răspundă public.

Soțul Biancăi Ghiurcă nu s-a ferit de cuvinte și le-a transmis că nu acceptă ca aceștia să îi judece viața personală. Mai mult, Marco a lansat și un avertisment dur, susținând că este pregătit să dezvăluie lucruri pe care le știe despre cei doi.

Prințul Marco, foc și pară pe Florin Ristei și Radu Bucălae

Întreaga dispută a pornit de la reacțiile artistului și a comediantului din cadrul emisiunii „Fiertzi pe insulă”, unde au vorbit despre imaginile cu Prințul Marco și Gabriella. Aceștia s-au arătat deranjați de faptul că Marco a trădat încrederea Biancăi și a căzut în ispită, în timpul experienței din Thailanda.

Unul dintre cei care și-au exprimat dezaprobarea a fost Florin Ristei, care a avut o reacție scurtă, dar tranșantă: „Groaznic”, a spus artistul.

Cântărețul nu a rămas fără răspuns. Marco a publicat un mesaj în care l-a atacat direct, făcând referire la trecutul acestuia și la presupusele sale experiențe cu ispitele.

„Groznic ce făceai tu în trecut cu toate ispitele. Vrei să uităm despre chestia asta?”, a transmis Prințul Marco.

Radu Bucălae, în vizorul Prințului Marco

În cadrul discuției a intervenit și Radu Bucălae, care a susținut că Marco nu și-ar fi asumat pe deplin comportamentul din emisiune. Afirmația l-a enervat și mai tare pe concurent, care a ținut să își apere poziția și să le reproșeze celor doi că își permit să comenteze aspecte din viața sa privată și că opiniile lor sunt nefondate.

Acesta a avut un mesaj extrem de dur la adresa lui Bucălae și Ristei, în care a contestat inclusiv dreptul lor de a-i analiza comportamentul din trecut.

„Cum nu mi l-am asumat, când eu am zis de față cu toți?! Uite alt… Bucale, habar nu am cine e ăsta, ce face, l-au adus și pe el ca să stea ca un stâlp, că comenteze. Eu nu îți permit nici ție, nici prostului de Ristei să vă băgați în viața mea, să examinați voi dacă am înșelat în trecut sau dacă aș fi făcut-o. Meseria voastră este să vă axați doar pe imaginile de la insulă. Tocmai de aceea am făcut acel clip, că am dat gol și m-a criticat toată lumea, că e lipsă de respect. Păi ce vreți? Să stăm așa, să ne judecați voi, să ne pară rău tot timpul … Nu o să mă las, Bucale și Ristei, până nu o să scot la iveală cele mai profunde secrete pe care le aveți și pe care le știu”, a spus Marco.

Mesajul concurentului nu s-a rezumat doar la reproșuri. Acesta a lăsat să se înțeleagă că ar cunoaște anumite lucruri despre Florin Ristei și Radu Bucălae, pe care ar putea să le facă publice dacă disputele vor continua.

Marco consideră că cei doi ar trebui să își limiteze comentariile la ceea ce se întâmplă în cadrul emisiunii „Insula iubirii”, fără să aducă în discuție trecutul sau viața lui personală. De cealaltă parte, reacțiile lui Ristei și Bucălae au venit în contextul imaginilor difuzate în emisiune, în care comportamentul acestuia față de Bianca a fost subiect de discuție.

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