Ce a pățit Claudia Ion după ce CANCAN l-a găsit pe afaceristul despre care povestea Mocăniță. Concurenta a avut o zi grea!

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Claudia Ion pare să fi avut parte de una dintre cele mai agitate zile din ultima perioadă. După ce CANCAN.RO a dezvăluit cine ar fi bărbatul misterios despre care Ionuț Mocăniță a vorbit în cadrul emisiunii Insula Iubirii, lucrurile nu s-au oprit aici. La doar câteva ore de la publicarea informațiilor despre trecutul sentimental al fostei concurente, au apărut noi detalii care au atras atenția în mediul online. Eduard Vlădescu nu o mai urmărește pe Instagram, iar seria întâmplărilor neplăcute din ziua respectivă pare să fi continuat!

Totul a început după ediția din 6 noiembrie. Ionuț Mocăniță a fost pus în fața testului poligraf, o probă pe care acceptase anterior să o facă, însă, în momentul decisiv, concurentul a ezitat. Testul ar fi trebuit să clarifice mai multe semne de întrebare legate de fidelitatea Claudiei Ion și de anumite episoade din perioada în care cei doi formau un cuplu.

Ce a pățit Claudia Ion

În cadrul emisiunii, Mocăniță a vorbit despre suspiciunile pe care le-a avut de-a lungul relației și despre informațiile pe care susține că le-ar fi aflat după despărțire. Povestea a stârnit interesul publicului, mai ales că identitatea bărbatului despre care concurentul părea să aibă întrebări nu fusese făcută publică.

CANCAN.RO a reușit să afle noi informații despre acest episod. În viața Claudiei ar fi existat un bărbat identificat prin inițialele E.V., despre care se susține că ar administra trei restaurante în Mamaia, Brașov și Predeal. Acesta ar fi fost apropiat de șatenă în perioada în care ea se afla într-o relație cu Ionuț Mocăniță.

În aceeași zi, după publicarea pozelor în care apare cu fostul ei, tânăra ar fi avut parte și de alte momente neplăcute, aparent fără legătură între ele, dar care au contribuit la o zi deloc liniștită.

Printre acestea s-a numărat și un incident legat de aspectul fizic: extensia de păr i-ar fi căzut, un moment cu siguranță neplăcut pentru oricine își dorește să arate impecabil. Nici problemele din familie nu au lipsit. Tatăl ei ar fi sunat-o pentru a o întreba unde a lovit mașina, o altă situație care a venit să completeze seria evenimentelor neașteptate.

„E ceasul 13 fără un sfert… Doamne, uite biserica. Ce să vă zic despre ziua mea de azi? M-am trezit prost, mi-am găsit o extensie ruptă în cap. Sună repede pe cineva să vină să ți-o dea jos, ca să nu ți se rupă și celelalte fire de păr. A, nu mai am apă la ștergătoare. Tata m-a sunat că unde am lovit mașina. Eu i-am zis: „Nu știu unde am lovit mașina. Mi-o fi lovit-o cineva?”. Altă discuție. Buclele nu mi-au stat cum au trebuit, am uitat extensia acasă ca să mă duc să mi-o pună, am întârziat la filmări, dezastru! Și mai sunt și ciufulită, ca un leu sunt, deci ca un leu și la păr, și la figură, și în toate felurile. Mor azi!”, a spus Claudia.

Per total, din câte se pare, concurenta de la Insula Iubirii nu a avut parte de noroc azi deloc!

Eduard Vlădescu a dispărut din lista de urmăritori a Claudiei Ion

La numai câteva ore după dezvăluirile despre presupusa apropiere dintre Claudia și omul de afaceri, un alt detaliu a atras atenția. Eduard Vlădescu, pilotul cu care tânăra a fost surprinsă în trecut în mai multe ipostaze, nu o mai urmărește pe Instagram. (VEZI AICI)

Schimbarea este cu atât mai interesantă cu cât, până de curând, cei doi se urmăreau reciproc, iar interacțiunile lor din mediul online nu treceau neobservate. Aprecierile și aparițiile care alimentau speculațiile despre o posibilă apropiere au fost înlocuite acum de distanță.

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Pozele Claudiei Ion au apărut pe site-urile pentru adulți. Prima reacție a concurentei de la Insula Iubirii

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