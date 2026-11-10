Câți bani primesc câștigătorii Asia Express 2026. Marele premiu pus în joc în finală

Câți bani primesc câștigătorii Asia Express 2026. Marele premiu pus în joc în finală
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Câți bani primesc câștigătorii Asia Express 2026. Marele premiu pus în joc în finală
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Sezonul 9 al emisiunii Asia Express se apropie de final, iar trei echipe au rămas în cursa pentru premiul cel mare. Pe lângă titlul de câștigători, concurenții luptă pentru un premiu în valoare de zeci de mii de euro.

Marea finală Asia Express 2026 va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1. După săptămâni de probe dificile, călătorii cu autostopul și nopți petrecute în locuințele localnicilor, competiția a ajuns în etapa decisivă.

Care este marele premiu la Asia Express 2026

Potrivit Antena 1, echipa care va câștiga sezonul 9 al emisiunii Asia Express va primi 30.000 de euro, pe lângă trofeul competiției. Suma reprezintă premiul acordat întregii echipe, nu fiecărui concurent în parte.

Aceștia trebuie să treacă de ultimele provocări și să ajungă primii la destinația finală pentru a câștiga competiția. Pe lângă marele premiu, concurenții au avut ocazia să câștige și amulete în valoare de câte 1.000 de euro, în urma unor probe speciale desfășurate pe parcursul competiției.

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Pe parcursul aventurii, participanții au fost nevoiți să se descurce cu resurse limitate, să găsească singuri mijloace de transport și locuri de cazare și să îndeplinească misiunile stabilite de organizatori.

Ce echipe au ajuns în ultima săptămână

Trei echipe au rămas în competiție înaintea ultimelor ediții ale sezonului. Prima este formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, care au trecut împreună prin numeroase provocări pe Drumul Mătăsii.

În cursă se află și Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, care au reușit și ele să ajungă în etapa finală, iar cea de-a treia echipă este formată din fostul fotbalist Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu.

Dintre cele trei perechi rămase în concurs, doar două vor ajunge în confruntarea finală, iar una singură va câștiga marele premiu.

Penultima ediție a sezonului este programată marți, 10 noiembrie, de la ora 20:30, iar câștigătorii vor fi anunțați în episodul de miercuri, 11 noiembrie.

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