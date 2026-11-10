Antena 1 l-a ofertat pe examinatorul lui Selly pentru a-i face testul poligraf lui Mocăniță la Insula Iubirii. Care e motivul pentru care Octavian a refuzat

Odată cu testele poligraf la Insula Iubirii, a ieșit la iveală și motivul pentru care Octavian, examinatorul cunoscut din videoclipurile lui Selly, nu a ajuns să facă parte din emisiune. Deși ar fi fost contactat de Antena 1 pentru reality show, colaborarea nu s-a concretizat.

În ediția de duminică, 8 noiembrie 2026, a emisiunii Fierți pe Insulă, cei doi au vorbit despre testele poligraf, una dintre noutățile introduse în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Discuția a pornit după ce Speak s-a întrebat de ce producătorii nu au apelat la specialistul care apare frecvent în materialele realizate de Selly.

Octavian, chemat să-i facă testul poligraf lui Mocăniță la Insula Iubirii

În acest sezon, producătorii au introdus testul poligraf în formatul emisiunii, acesta fiind prezentat drept un instrument prin care concurenții pot clarifica suspiciuni și întrebări apărute pe parcursul experienței din Thailanda. Recent, unul dintre cele mai urmărite momente a fost cel în care Ionuț Mocăniță a ajuns în fața unui examinator autorizat pentru o astfel de testare.

În acest context, în ediția de duminică a emisiunii Fierți pe Insulă, a fost adus în discuție și numele lui Octavian, specialistul cunoscut din videoclipurile lui Selly.

Speak: De ce nu l-au adus pe ăsta al nostru, examinatorul… cum îl cheamă? Radu Bucălae: La Octavian examinatorul te referi? Speak: Da, nu ştiu cum îl cheamă… Care merge la Selly.

Motivul pentru care a refuzat

În ediţia 21 a emisiunii ZVON by CANCAN, Octavian a dezvăluit de ce situaţia nu s-a mai concretizat.

„Am fost sunat şi mi-au spus că au două proiecte. Eu în perioada aia eram semnat la Prima şi le-am spus că sunt acolo până în vară şi după sunt liber. Şi probabil au găsit pe altcineva”, a spus Octavian la ZVON by CANCAN.

Totodată, întrebat dacă şi-ar fi dorit să facă parte din proiectul Insula Iubirii, el a afirmat:

„Da. E un experiment social foarte frumos.”

CITEŞTE ŞI: După Marco și Gabriella de la Insula Iubirii, alți doi concurenți de la Antene au căzut în „păcat”: „Ce, trebuia să mă mai ascund?”

Cum a reacționat Frankie după ce Bianca Ghiurcă a râs de ea pentru că seamănă cu Monica Tatoiu: „Încep să mă gândesc serios că…”