Focar de COVID-19 la un spital din România! Șase pacienți au fost infectați

Un focar de coronavirus a fost depistat în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, la Secția Medicină Internă 1. Șase pacienți internați în această secție au fost confirmați cu infecția SARS-CoV-2, iar conducerea unității medicale a luat mai multe măsuri pentru a împiedica răspândirea virusului în spital.

Situația a fost semnalată de reprezentanții Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, care au notificat Direcția de Sănătate Publică Gorj cu privire la apariția focarului. După identificarea cazurilor, au fost demarate procedurile specifice pentru gestionarea situației epidemiologice.

Trei pacienți au fost transferați la Boli Infecțioase

Dintre cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19, trei au fost transferate la Secția de Boli Infecțioase, unde pot beneficia de îngrijirea medicală necesară. Ceilalți pacienți confirmați au fost izolați, pentru a reduce riscul transmiterii infecției către alte persoane internate în unitatea sanitară.

Potrivit informațiilor transmise de spital, starea celor șase pacienți este bună. În paralel, personalul medical a început monitorizarea persoanelor care au intrat în contact direct cu bolnavii confirmați, acestea fiind supuse măsurilor de supraveghere și izolare.

„Medicii de la Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM) au raportat la DSP Gorj existenţa unui focar de SARS-CoV-2 la nivelul Secţiei Medicină Internă 1, fiind şase cazuri de pacienţi infectaţi. Imediat după confirmare, au fost dispuse măsuri pentru limitarea focarului: anchetă epidemiologică, izolarea pacienţilor confirmaţi, trei dintre dumnealor fiind transferaţi la Boli Infecţioase. Menţionăm că starea pacienţilor este bună”, a transmis Mihaela Ţicleanu.

Măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii virusului

Pentru prevenirea apariției unor noi infectări, în Secția Medicină Internă 1 au fost introduse reguli suplimentare de protecție. Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie atât pentru pacienții internați, cât și pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în această secție.

De asemenea, au fost intensificate măsurile de supraveghere epidemiologică, iar persoanele care prezintă simptome specifice infecției vor putea fi testate. Testarea îi vizează atât pe pacienții simptomatici, cât și pe angajații spitalului care manifestă semne de boală.

Ancheta epidemiologică are rolul de a identifica eventualele legături dintre cazurile confirmate și de a stabili dacă există și alte persoane care ar fi putut fi expuse virusului.

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe aparținătorii pacienților internați. Pentru a limita contactele și riscul de transmitere a infecției, programul de vizitare a fost restrâns.

Astfel, persoanele care doresc să își viziteze rudele internate în secția afectată vor putea face acest lucru numai în intervalul orar 13:00–14:00, în fiecare zi.

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