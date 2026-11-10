Câți ani de pușcărie riscă Felix Alexa. Scandalul de la Teatrul Național București, departe de final: „Este cutremurător”

CANCAN.RO a aflat câți ani de închisoare riscă regizorul Felix Alexa, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea schimba scena teatrului cu o celulă pentru ani buni. Publicația noastră a discutat și cu oamenii legii, care nu sunt deloc încântați de reacția Teatrului Național din București în acest scandal. Se pare că instituția doar a suspendat spectacolul, dar a uitat complet de victime.

Comisarul de poliție penitenciară Cosmin Dorobanțu a explicat, pentru CANCAN.RO, ce l-ar putea aștepta pe Felix Alexa dacă va fi găsit vinovat. Potrivit acestuia, regizorul riscă între 5 și 8 ani de închisoare. Mai mult, comisarul a tras un semnal de alarmă și a spus că teatrele ar trebui să ia atitudine înainte să fie prea târziu.

„Dacă se dovedește că Felix Alexa a comis agresiuni sexuale folosindu-se de autoritatea sa profesională, consider că o pedeapsă de 6–8 ani de închisoare cu executare ar putea fi justificată, în funcție de gravitatea și numărul faptelor dovedite. Dacă un profesor își folosește poziția pentru a constrânge sexual studente, trebuie să suporte și consecințe profesionale. Aș susține inclusiv interzicerea exercitării activităților didactice prin care ar putea ajunge din nou într-o poziție de autoritate asupra unor potențiale victime, în condițiile legii. Cine își folosește profesia pentru a comite agresiuni sexuale nu ar trebui să se mai poată folosi de aceeași profesie pentru a le repeta”, a declarat comisarul pentru CANCAN.RO.

„Verdictul este cutremurător”

Comisarul a spus că acuzațiile care i se aduc lui Felix Alexa sunt extrem de grave și că mărturiile presupuselor victime ar trebui luate în serios atât de autorități, cât și de conducerea Teatrului Național. Cosmin Dorobanțu a mai declarat că multe femei aleg să tacă și să îndure chinurile prin care au trecut, de teamă să nu aibă de suferit, mai ales atunci când cel acuzat este un regizor cu influență.

„Mi se par extrem de grave. Vorbim despre acuzații de hărțuire, agresiune sexuală, nu despre o simplă ceartă între un profesor și studentele sale. Cred că fiecare acuzație trebuie verificată cu maximă seriozitate. Într-o lume dreaptă așa s-ar proceda, însă noi nu trăim, din păcate, într-o lume dreaptă.

De multe ori, asemenea fapte se petrec fără martori. Nu ai întotdeauna o înregistrare, o cameră de supraveghere sau o persoană care să confirme ce s-a întâmplat. Iar dacă cel reclamat îți este profesor, șef sau îți poate influența cariera, apare o problemă suplimentară: teama de consecințe. Femeile alerg să vorbească târziu despre abuz de frică, rușine, presiuni și neîncredere. Dar eu aș pune pe primul loc frica, mai ales când ești la începutul carierei și cel pe care îl acuzi este omul care îți poate deschide sau închide uși. Cel mai grav este că prădătorii sexuali decid viitorul, uneori viața victimelor. Femeile văd că nu există consecințe imediate și atunci se închid în ele și nu acționează prompt. Aleg să tacă. Verdictul este cutremurător, dar este realitatea. Să ne imaginăm o studentă de 20 de ani care trebuie să reclame un profesor cu zeci de ani de experiență și relații în lumea teatrului. Cui se adresează? Cine o protejează? Cine îi garantează că nu va pierde roluri sau oportunități profesionale?”, a declarat comisarul.

Scandalul, băgat sub preș de Teatrul Național?!

El a a spus că este total nemulțumit de explicațiile celor de la UNATC, unde Felix Alexa este profesor, dar și de reacția Teatrului Național din București. Comisarul consideră că scandalul a fost tratat cu o superficialitate revoltătoare și că instituțiile încearcă să bage totul sub preș. Mai mult, Dorobanțu este de părere că orice teatru poate funcționa bine-mersi și fără Felix Alexa sau alți regizori care îi tratează execrabil pe actori.

„Eu nu sunt mulțumit de explicațiile publice. Înțeleg că UNATC a avut o comisie de etică și că aceasta nu a constatat încălcări ale codului. Dar vreau să știu ce verificări concrete s-au făcut, cine a fost audiat și cum au fost evaluate informațiile apărute în investigațiile jurnalistice. Societatea vrea justificări pentru a înțelege rezultatul la care au ajuns membrii comisiei, altfel va exista percepția că s-a mușamalizat. Eu cred că membrii comisiei nu au tratat serios cazul. Lucrez la Corpul de control al Poliției Penitenciare și știu cum se tratează incidentele greu de dovedit. Superficial. Consider că în asemenea cazuri, mai ales când sunt implicate persoane celebre, instituțiile statului ar trebui să fie mult mai transparente, să acorde o atenție sporită cercetării faptelor și să informeze periodic societatea despre etapele și rezultatele verificărilor. A făcut acest lucru UNATC? Nu. Lipsa de energie a instituției în aflarea adevărului ne duce cu gândul că nu vrea să se afle adevărul. Tipic instituțiilor din România, să încerce într-un mod laș să mușamalizeze. Chiar dacă unele detalii pot fi stânjenitoare pentru victimă, societatea trebuie să înțeleagă gravitatea acestor fapte și caracterul preventiv al informării publice, mai ales atunci când victima a ales deja să vorbească despre agresiunea sau hărțuirea sexuală suferită. Desigur, fără divulgarea unor informații intime sau a unor date care i-ar putea afecta demnitatea ori compromite ancheta. Transparența în asemenea cazuri este esențială pentru încrederea victimelor în instituțiile statului și pentru descurajarea altor potențiali agresori. Altfel, încurajăm agresorii. Teatrul Național nu putea trăi fără Felix Alexa? Eu cred că da”, a mai spus el.

Care sunt șansele să scape basma curată

Cosmin Dorobanțu a declarat că, din păcate, în România persoanele faimoase au tratament prefedențial. El este de părere că Felix Alexa ar putea scăpa basma curate, chiar dacă nu este drept, doar pentru că are notorietate și pile.

Cosmin Dorobanțu a declarat că, din păcate, în România, persoanele faimoase beneficiază de tratament preferențial. Comisarul este de părere că Felix Alexa ar putea scăpa basma curată, chiar dacă va fi găsit vinovat, doar pentru că are notorietate și relații. Cu alte cuvinte, numele greu și pilele ar putea cântări mai mult decât dreptatea.

„În realitate, justiția nu este întotdeauna oarbă. Vedem situații în care oamenii celebri, cei cu gulere albe, cei care au relații, influență și conexiuni beneficiază de un tratament diferit în justiție față de oamenii obișnuiți. Iar cazul Felix Alexa ridică exact această întrebare: Cât de mult contează notorietatea și relațiile unui om atunci când apar acuzații atât de grave? Răspunsul meu: Contează extrem de mult. Trăim în România. Am spus și în cazul actorului Toma Cuzin, pe care îl apreciez foarte mult, că mi-aș dori să nu îl văd niciodată într-un penitenciar. Dar aprecierea mea pentru un artist nu îl exonerează de răspundere dacă încalcă legea”, a mai declarat Dorobanțu.

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