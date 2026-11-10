Cine este principalul suspect în cazul morții jurnalistei Rabia Ahsan. Femeia avea 41 de ani și a fost găsită fără viață în propria locuință

Cine este principalul suspect în cazul morții jurnalistei Rabia Ahsan. Femeia avea 41 de ani și a fost găsită fără viață în propria locuință
Rabia Ahsan era o figură cunoscută la televiziunea pakistaneză/ sursă foto: social media
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Rabia Ahsan, o renumită jurnalistă de televiziune pakistaneză, în vârstă de 41 de ani, a fost găsită împușcată mortal la reședința sa din Gulshanabad, Rawalpindi, pe 8 noiembrie 2026. Poliția a demarat o anchetă privind circumstanțele morții sale, iar în acest moment soțul jurnalistei a devenit principalul suspect. 

Rabia Ahsan era o figură cunoscută la televiziunea pakistaneză, fiind cel mai bine cunoscută pentru prezentarea emisiunii „Muqabil”, un program de știri difuzat pe canalul 92 News HD. Era apreciată pentru dezbaterile politice, interviurile și reportajele sale despre evenimentele naționale.

De-a lungul carierei sale jurnalistice, Ahsan a lucrat alături de jurnaliști de renume, printre care Amir Mateen și Rauf Klasra. În semn de omagiu, Amir Mateen a amintit de colaborarea lor profesională, care s-a întins pe o perioadă de cel puțin cinci ani.

Rabia Ahsan a murit la doar 41 de ani

În urma incidentului, instanța din Rawalpindi a dispus arestarea preventivă a lui Ahsan Tahir Khon, soțul jurnalistei. Acesta le-ar fi spus autorităților că arma s-a descărcat accidental, ceea ce a dus la moartea soției sale.

Conform rapoartelor inițiale ale poliției, anchetatorii au colectat probe de la locul presupusei crime și au recuperat un pistol și un cartuș gol din locuința victimei. Șeful poliției din Rawalpindi, Hassan Mushtaq Sukhera, a confirmat că jurnalista a suferit o rană prin împușcare sub gât. Cu toate acestea, cazul a luat o întorsătură neașteptată atunci când, potrivit presei locale, fratele jurnalistei și-a retras plângerea, sugerând că împușcătura ar fi putut fi accidentală.

Poliția nu a stabilit încă dacă decesul a fost rezultatul unui accident sau al unui act intenționat, iar anchetele medico-legale sunt încă în curs. Între timp, un tribunal din Rawalpindi a dispus arestarea preventivă a lui Ahsan Tahir în cadrul unui dosar deschis pentru deținerea ilegală de arme. Incidentul a ridicat întrebări serioase cu privire la circumstanțele morții jurnalistei, anchetatorii urmând să examineze probele medico-legale și declarațiile martorilor înainte de a ajunge la vreo concluzie.

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