De ce a fost dată afară Cristina Șișcanu de la Antena 1, de fapt: „Acel personaj voia să mă conducă acasă de mai multe ori”

În urmă cu ani de zile, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu erau protagoniștii unui scandal de proporții. În anul 2010, aceștia au fost concediați de la Antena 1, decizia fiind motivată de controversa care apăruse în jurul relației celor doi. Ei bine, acum, după 16 ani, Cristina Șișcanu a făcut lumină în acest caz și a spus care a fost, de fapt, adevăratul motiv al concedierii. Totul s-a întâmplat în culise, iar un personaj cheie a fost cel care le-a distrus cariera.

La acea vreme, Mădălin Ionescu era prezentatorul emisiunii Acces Direct și rupea audiența. Cristina Șișcanu activa ca jurnalist și reporter de teren pentru aceeași emisiune. Tot atunci, cei doi au început și o relație amoroasă, însă povestea lor a fost considerată una scandaloasă.

Mădălin Ionescu se afla în proces de divorț cu prima soție, însă publicul a perceput noua relație a acestuia ca pe o infidelitate, iar Cristina Șișcanu a fost aspru judecată. Ei bine, Antena 1 s-a folosit de acest scandal, i-a concediat pe cei doi, iar totul a fost pus pe seama presiunii mediatice.

Cristina Șișcanu, adevărul despre concedierea de la Antena 1

Ei bine, acum, după 16 ani, Cristina Șișcanu a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre întreaga situație. Deși concedierea a fost pusă pe seama scandalului, în fapt, în spatele deciziei se aflau motive de natură personală ale unui superior din trust.

Partenera lui Mădălin Ionescu a povestit că la acel moment totul mergea bine. Soțul ei se bucura de audiențe mari, iar ea urma să aibă propria emisiune.

„Mai întâi m-au dat pe mine afară. Știi că eu exact cu două săptămâni înainte, sau cu trei săptămâni înainte, filmasem… eu de la statut de reporter voiam să devin prezentator TV. Eu ți-am spus că eram într-o ascensiune puternică. Filmasem un episod pilot care fusese acceptat, să fac Acces Monden. Pentru că emisiunea mergea atât de bine încât ei voiau să mai facă o ediție în weekend. Bun, am filmat episodul pilot. A fost acceptat. Și deja se făcea un fel de preproducție”, a spus Cristina Șișcanu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Deși totul mergea bine, atunci când s-a aflat că între ea și Mădălin Ionescu se contura o poveste de dragoste, unul dintre superiori a răbufnit. Bărbatul se pare că pusese ochii pe Cristina Șișcanu, iar planurile i-au fost stricate de Mădălin Ionescu, așa că acesta nu a ezitat și s-a răzbunat din plin.

„În acel moment începe relația mea cu Mădălin. S-a întâmplat imediat. Noi am început relația la Viena, practic. Tu înțelegi? Noi nu am avut nimic. Noi nu ne-am văzut. Noi nu am ieșit. Noi nu am ieșit, ne-am văzut doar în redacție și ne-am dus la Viena. Acolo a început relația noastră. Nici nu știu dacă apucasem să ne pupăm, vorba aceea. Ne-am întors de la Viena și un personaj, care acum nu mai există în televiziune, avea pe atunci o funcție importantă, m-a chemat și mi-a zis că te dau afară. Și mi-a zis că nu din cauza că ai început o relație cu Mădălin. Acea persoană a zis la un moment dat… voia să mă conducă acasă, de mai multe ori a vrut, cu mașina. Și m-a condus odată acasă. Nu vreau să zic mai mult, că se înțelege. Și îmi zice: „Nu o să-ți spun niciodată de ce te-am dat afară.” Zic: „Să fii sănătos.” Da (n.r. se așteptau ca și Mădălin Ionescu să fie concediat). El a zis. Din cauza acestui personaj. Și nu mai era doar chestia de public și așa. Dar era o chestie personală. Pentru că a fost ales Mădălin și nu a fost el”, a mai povestit Cristina Șișcanu.

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Foto: Instagram