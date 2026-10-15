De ce a fost dată afară Cristina Șișcanu de la Antena 1, de fapt: „Acel personaj voia să mă conducă acasă de mai multe ori”

Cristina Șișcanu, adevărul despre concedierea de la Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În urmă cu ani de zile, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu erau protagoniștii unui scandal de proporții. În anul 2010, aceștia au fost concediați de la Antena 1, decizia fiind motivată de controversa care apăruse în jurul relației celor doi. Ei bine, acum, după 16 ani, Cristina Șișcanu a făcut lumină în acest caz și a spus care a fost, de fapt, adevăratul motiv al concedierii. Totul s-a întâmplat în culise, iar un personaj cheie a fost cel care le-a distrus cariera.

La acea vreme, Mădălin Ionescu era prezentatorul emisiunii Acces Direct și rupea audiența. Cristina Șișcanu activa ca jurnalist și reporter de teren pentru aceeași emisiune. Tot atunci, cei doi au început și o relație amoroasă, însă povestea lor a fost considerată una scandaloasă.

Mădălin Ionescu se afla în proces de divorț cu prima soție, însă publicul a perceput noua relație a acestuia ca pe o infidelitate, iar Cristina Șișcanu a fost aspru judecată. Ei bine, Antena 1 s-a folosit de acest scandal, i-a concediat pe cei doi, iar totul a fost pus pe seama presiunii mediatice.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Cristina Șișcanu, adevărul despre concedierea de la Antena 1

Ei bine, acum, după 16 ani, Cristina Șișcanu a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre întreaga situație. Deși concedierea a fost pusă pe seama scandalului, în fapt, în spatele deciziei se aflau motive de natură personală ale unui superior din trust.

Partenera lui Mădălin Ionescu a povestit că la acel moment totul mergea bine. Soțul ei se bucura de audiențe mari, iar ea urma să aibă propria emisiune.

„Mai întâi m-au dat pe mine afară. Știi că eu exact cu două săptămâni înainte, sau cu trei săptămâni înainte, filmasem… eu de la statut de reporter voiam să devin prezentator TV. Eu ți-am spus că eram într-o ascensiune puternică.

Filmasem un episod pilot care fusese acceptat, să fac Acces Monden. Pentru că emisiunea mergea atât de bine încât ei voiau să mai facă o ediție în weekend. Bun, am filmat episodul pilot. A fost acceptat. Și deja se făcea un fel de preproducție”, a spus Cristina Șișcanu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Cristina Șișcanu, adevărul despre concedierea de la Antena 1 /Foto: Captură Youtube

Deși totul mergea bine, atunci când s-a aflat că între ea și Mădălin Ionescu se contura o poveste de dragoste, unul dintre superiori a răbufnit. Bărbatul se pare că pusese ochii pe Cristina Șișcanu, iar planurile i-au fost stricate de Mădălin Ionescu, așa că acesta nu a ezitat și s-a răzbunat din plin.

„În acel moment începe relația mea cu Mădălin. S-a întâmplat imediat. Noi am început relația la Viena, practic. Tu înțelegi? Noi nu am avut nimic. Noi nu ne-am văzut. Noi nu am ieșit. Noi nu am ieșit, ne-am văzut doar în redacție și ne-am dus la Viena. Acolo a început relația noastră. Nici nu știu dacă apucasem să ne pupăm, vorba aceea.

Ne-am întors de la Viena și un personaj, care acum nu mai există în televiziune, avea pe atunci o funcție importantă, m-a chemat și mi-a zis că te dau afară. Și mi-a zis că nu din cauza că ai început o relație cu Mădălin.

Acea persoană a zis la un moment dat… voia să mă conducă acasă, de mai multe ori a vrut, cu mașina. Și m-a condus odată acasă. Nu vreau să zic mai mult, că se înțelege. Și îmi zice: „Nu o să-ți spun niciodată de ce te-am dat afară.” Zic: „Să fii sănătos.”

Da (n.r. se așteptau ca și Mădălin Ionescu să fie concediat). El a zis. Din cauza acestui personaj. Și nu mai era doar chestia de public și așa. Dar era o chestie personală. Pentru că a fost ales Mădălin și nu a fost el”, a mai povestit Cristina Șișcanu.

CITEȘTE ȘI:

O dramă despre care puțini știau! Cristina Șișcanu a vorbit despre fratele ei și pierderea care i-a marcat părinții

Biserica din Grecia în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani. „Am avut vise premonitorii”

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Scena în care Ozana Barabancea refuză să apară: „Este un ritual, blestemele sunt reale. Ne-au murit trei colegi în timpul repetițiilor”
Scena în care Ozana Barabancea refuză să apară: „Este un ritual, blestemele sunt reale. Ne-au murit trei colegi în timpul repetițiilor”
Tolea Ciumac a rupt tăcerea despre conflictul cu Danu Spartanu. De la ce a pornit totul în fața clubului
Tolea Ciumac a rupt tăcerea despre conflictul cu Danu Spartanu. De la ce a pornit totul în fața clubului
Bucurie uriașă pentru Teodora Bănică! Fosta iubită a lui Teo Costache va deveni mămică
Bucurie uriașă pentru Teodora Bănică! Fosta iubită a lui Teo Costache va deveni mămică
Izabela, fosta iubită a lui Cătălin Grozavu, ar fi ajuns la spital după un gest extrem! Anunțul făcut în direct la Dan Capatos Show
Izabela, fosta iubită a lui Cătălin Grozavu, ar fi ajuns la spital după un gest extrem! Anunțul făcut în direct la Dan Capatos Show
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare pe stradă. A ales o combinație vestimentară care atrage imediat atenția
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare pe stradă. A ales o combinație vestimentară care atrage imediat atenția
Protagonista unui episod incredibil la propriul priveghi: „A fost un miracol!”
Mediafax
Protagonista unui episod incredibil la propriul priveghi: „A fost un miracol!”
Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător
Gandul.ro
Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Stăpânul din umbră al Moldovei și soarta sa dramatică. Motivele misterioase ale uciderii unuia dintre cei mai mari oameni de stat din istoria românilor
Adevarul
Stăpânul din umbră al Moldovei și soarta sa dramatică. Motivele misterioase ale uciderii unuia dintre cei mai mari oameni de stat din istoria românilor
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
FIFA pregătește schimbarea regulamentului după scandalul de la Cupa Mondială
Mediafax
FIFA pregătește schimbarea regulamentului după scandalul de la Cupa Mondială
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce legătură mai există între Andreea Antonescu și Traian Spak după despărțire. Artista a spus totul. „Nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație”
Click.ro
Ce legătură mai există între Andreea Antonescu și Traian Spak după despărțire. Artista a spus totul. „Nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
go4it.ro
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător
Gandul.ro
Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.