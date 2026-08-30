Biserica din Grecia în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani. „Am avut vise premonitorii”

Biserica din Grecia în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani. „Am avut vise premonitorii”
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Cristina Șișcanu vorbește despre legătura specială pe care a dezvoltat‑o, în ultimii 14 ani, cu o biserică din Afitos, Grecia, loc pe care îl vizitează constant în timpul vacanțelor.

Pentru jurnalistă, lăcașul nu mai reprezintă de mult un simplu obiectiv turistic, ci un spațiu în care a venit de-a lungul timpului cu rugăciuni, neliniști, dorințe și momente importante din viața sa.

Biserica din Grecia în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani

Ea povestește că ajunge la biserica din Afitos de două ori pe an, uneori chiar mai des, iar experiențele trăite acolo au făcut-o să lege locul de întâmplări pe care le consideră semnificative. Cristina Șișcanu susține că multe dintre rugăciunile rostite în acest loc și-ar fi găsit răspunsul, iar în Grecia ar fi avut și vise pe care le descrie drept premonitorii, ulterior confirmate de realitate.

„Tocmai ieșisem din biserica din Afytos… De aproximativ 14 ani, de două ori pe an, uneori mai des, intrăm aici și ne rugăm. Am venit cu dorințe, cu neliniști, cu întrebări și, uneori, doar cu recunoștință”, a spus vedeta pe Facebook.

Jurnalista afirmă că unele dintre lucrurile întâmplate după rugăciunile din biserică au avut o precizie care a impresionat-o, însă nu simte nevoia să caute explicații, preferând să le privească prin prisma propriilor trăiri.

„De-a lungul anilor s-au întâmplat atât de multe lucruri legate de acest loc, încât pentru mine nu mai este pur și simplu o biserică pe care o vizitez în vacanță. Multe dintre rugăciunile pe care le-am spus aici și-au găsit, într-un fel sau altul, răspunsul. Tot în Grecia, după ce m-am rugat aici, am avut vise premonitorii care mi-au arătat foarte clar lucruri ce aveau să se întâmple ulterior. Unele dintre ele m-au tulburat tocmai prin precizia cu care s-au adeverit”.

„Am avut vise premonitorii”

Printre amintirile păstrate se află și o întâmplare legată de o brățară cumpărată de la un magazin din apropierea bisericii, pe care intenționa să o ofere unei persoane apropiate. La scurt timp după achiziție, brățara ar fi dispărut fără urmă, iar ulterior relația cu persoana respectivă s-a dovedit a fi diferită de ceea ce credea.

„Cu ani în urmă am cumpărat, de la un magazin de lângă biserică, o brățară pe care voiam să i-o dăruiesc unei persoane pe care atunci o consideram apropiată. La foarte scurt timp după ce am cumpărat-o, brățara a dispărut pur și simplu. Am căutat-o peste tot. N-am mai găsit-o niciodată, de parcă o înghițise pământul. Mai târziu, persoana respectivă s-a dovedit a nu fi deloc omul pe care credeam că îl am alături. Poate că pentru altcineva sunt coincidențe. Și este în regulă. Eu nu simt nevoia să le explic. Știu doar ce am trăit aici”.

Cristina Șișcanu spune că și în acest an a avut parte de o situație care i-a întărit convingerea că locul are o semnificație aparte pentru ea. Exact în perioada în care a ajuns din nou la Afitos, o problemă care o preocupa de mai bine de trei luni și pentru care nu găsise soluție s-ar fi rezolvat.

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