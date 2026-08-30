Poți pierde premiul de la Loto dacă nu îl revendici la timp. Câte zile ai la dispoziție

Există un detaliu pe care orice câștigător la Loto trebuie să-l știe, pentru că un premiu nu poate fi revendicat la nesfârșit. Dacă lași timpul să treacă, poți ajunge în cea mai proastă situație posibilă: să ai biletul câștigător, dar să nu mai poți lua banii.

Și nu vorbim doar despre premiile de milioane de lei. Aceeași regulă se aplică și în cazul câștigurilor mai mici. Totul ține de un termen precis, stabilit de Loteria Română. Pentru jocurile loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a solicita plata premiului. Atenție însă la un detaliu important: cele 90 de zile nu încep din clipa în care ai verificat biletul.

Poți pierde premiul de la Loto dacă nu îl revendici la timp

Ai găsit hârtia câștigătoare după două săptămâni într-un buzunar? Termenul nu pornește atunci. Ai descoperit-o după o lună într-un sertar? Este aceeași poveste. Numărătoarea începe de la data tragerii. Regula este valabilă pentru Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker și Noroc Plus.

Aici apare partea care îi poate lăsa pe unii câștigători fără niciun ban. După expirarea celor 90 de zile, persoana care deține biletul pierde dreptul de a solicita plata câștigului. Cu alte cuvinte, nu există varianta „mă duc luna viitoare” dacă termenul a trecut deja. Indiferent dacă premiul valorează câteva sute de lei sau o avere, termenul trebuie respectat.

Iar premiile care nu sunt revendicate în perioada prevăzută de regulament se constituie în venituri ale Companiei Naționale „Loteria Română” S.A.

Cât de mare poate fi miza? Un exemplu recent spune tot. La tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026, un bilet cumpărat în Oradea cu numai 8,50 lei a adus un premiu de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro. Și pentru acest câștig record se aplica aceeași regulă: 90 de zile pentru revendicare.

Norocoasa posesoare a biletului nu a așteptat însă până în ultima clipă. Femeia, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat la scurt timp și și-a revendicat premiul.

Unde trebuie să mergi dacă ai câștigat

Nu toate premiile se încasează din același loc. În cazul câștigurilor de până la 5.000 de lei inclusiv, plata se poate face în agențiile loto proprii sau mandatare care efectuează plăți. Pentru sumele între 5.000,01 și 25.000 de lei, plata se face la casieriile plătitoare din reședințele de județ sau la agențiile asimilate acestora.

Premiile cuprinse între 25.000,01 și 50.000 de lei sunt achitate la sediul sucursalei zonale, prin ordin de plată. Pentru câștigurile care depășesc 50.000,01 lei, plata se face la sediul Aparatului Central al Loteriei Române, tot prin ordin de plată.

Dacă ai jucat fizic și ai un câștig, biletul original devine extrem de important. Faptul că îți amintești numerele jucate nu este suficient. Pentru plata unui câștig trebuie prezentat biletul în original, alături de actul de identitate, în condițiile prevăzute de regulament. Așa că, dacă bănuiești că ai câștigat, păstrează biletul într-un loc sigur și nu-l lăsa să se deterioreze.

Dacă te gândeai că toate produsele Loteriei Române au aceeași perioadă de revendicare, lucrurile nu stau chiar așa. În cazul lozurilor instant, termenul este diferit: câștigurile pot fi solicitate în maximum 60 de zile de la finalizarea vânzării sau de la retragerea de la vânzare a seriei ori emisiunii respective. Pentru alte jocuri, precum tombolele și loteria pasivă, se aplică regulile specifice fiecăruia.

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