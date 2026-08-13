Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49: câți bani intră efectiv în contul câștigătorului

Tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026 a stabilit un nou record în România, după ce premiul de categoria I a ajuns la suma brută de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Oradea, însă câștigătorul nu va încasa întreaga sumă, deoarece legislația fiscală impune impozite consistente pentru câștigurile mari din jocuri de noroc.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Din totalul premiului, statul reține un impozit de 21.120.799,22 lei, adică aproximativ 40% din câștig. După aplicarea taxelor, jucătorul norocos va primi 31.718.823,82 lei, echivalentul a circa 6 milioane de euro. Chiar și după impozitare, suma netă rămâne cea mai mare valoare câștigată vreodată la Loto 6/49 de un singur participant.

Extragerea din această ediție a atras atenția și prin configurația rară a numerelor câștigătoare. Secvența 45, 12, 13, 44, 36, 37 include trei perechi consecutive: 12–13, 36–37 și 44–45. Astfel de grupări apar extrem de rar în istoricul Loteriei Române, ceea ce face combinația câștigătoare cu atât mai neobișnuită.

Biletul a fost completat la agenția 5005 din Oradea, iar identitatea câștigătorului nu este cunoscută. Conform regulamentului Loteriei Române, acesta are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta la sediul central din București și a revendica premiul.

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Rezultate Loto 19 iulie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la 6/49 și Joker