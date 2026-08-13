Acasă » Știri » Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului

De: David Ioan 13/08/2026 | 23:00
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49: câți bani intră efectiv în contul câștigătorului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026 a stabilit un nou record în România, după ce premiul de categoria I a ajuns la suma brută de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Oradea, însă câștigătorul nu va încasa întreaga sumă, deoarece legislația fiscală impune impozite consistente pentru câștigurile mari din jocuri de noroc.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Din totalul premiului, statul reține un impozit de 21.120.799,22 lei, adică aproximativ 40% din câștig. După aplicarea taxelor, jucătorul norocos va primi 31.718.823,82 lei, echivalentul a circa 6 milioane de euro. Chiar și după impozitare, suma netă rămâne cea mai mare valoare câștigată vreodată la Loto 6/49 de un singur participant.

Extragerea din această ediție a atras atenția și prin configurația rară a numerelor câștigătoare. Secvența 45, 12, 13, 44, 36, 37 include trei perechi consecutive: 12–13, 36–37 și 44–45. Astfel de grupări apar extrem de rar în istoricul Loteriei Române, ceea ce face combinația câștigătoare cu atât mai neobișnuită.

Biletul a fost completat la agenția 5005 din Oradea, iar identitatea câștigătorului nu este cunoscută. Conform regulamentului Loteriei Române, acesta are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta la sediul central din București și a revendica premiul.

CITEŞTE ŞI: Povestea bărbatului care a murit imediat după ce a câștigat 200 de milioane de euro la LOTO. Ce ”moștenire” a primit soția lui

Rezultate Loto 19 iulie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la 6/49 și Joker

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
Știri
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri să iei?”
Știri
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri să iei?”
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Mediafax
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria...
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
Gandul.ro
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Horoscop 14 august 2026. Se întoarce roata pentru aceste zodii!
Mediafax
Horoscop 14 august 2026. Se întoarce roata pentru aceste zodii!
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta în țara sufletului ei
Click.ro
Cristina Spătar, siluetă de viespe în vacanța din Italia. Cât de bine s-a simțit vedeta...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
Gandul.ro
Parchetul European, condus de Codruța Kovesi, a făcut 19 percheziții în Iași și Timișoara, într-un...
Tags:
ULTIMA ORĂ
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou
James May oferă detalii despre starea lui Jeremy Clarkson după diagnosticul de cancer: „A trecut ...
James May oferă detalii despre starea lui Jeremy Clarkson după diagnosticul de cancer: „A trecut de momentul critic”
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri ...
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri să iei?”
Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!”
Problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap lui Liviu Vârciu. „N-am ratat nimic!”
Roger Federer nu mai este miliardar. Cum a pierdut fostul campion peste 50 de milioane de dolari într-o ...
Roger Federer nu mai este miliardar. Cum a pierdut fostul campion peste 50 de milioane de dolari într-o singură zi
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
„Aș retrăi destinația, nu durerea!” Cristina Petre, confesiuni după Insula Iubirii
Vezi toate știrile