Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49: câți bani intră efectiv în contul câștigătorului

Tragerea Loto 6/49 din 13 august 2026 a stabilit un nou record în România, după ce premiul de categoria I a ajuns la suma brută de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.
Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Oradea, însă câștigătorul nu va încasa întreaga sumă, deoarece legislația fiscală impune impozite consistente pentru câștigurile mari din jocuri de noroc.
Din totalul premiului, statul reține un impozit de 21.120.799,22 lei, adică aproximativ 40% din câștig. După aplicarea taxelor, jucătorul norocos va primi 31.718.823,82 lei, echivalentul a circa 6 milioane de euro. Chiar și după impozitare, suma netă rămâne cea mai mare valoare câștigată vreodată la Loto 6/49 de un singur participant.
Extragerea din această ediție a atras atenția și prin configurația rară a numerelor câștigătoare. Secvența 45, 12, 13, 44, 36, 37 include trei perechi consecutive: 12–13, 36–37 și 44–45. Astfel de grupări apar extrem de rar în istoricul Loteriei Române, ceea ce face combinația câștigătoare cu atât mai neobișnuită.
Biletul a fost completat la agenția 5005 din Oradea, iar identitatea câștigătorului nu este cunoscută. Conform regulamentului Loteriei Române, acesta are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta la sediul central din București și a revendica premiul.
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Rezultate Loto 19 iulie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la 6/49 și Joker