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Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri să iei?”

De: David Ioan 13/08/2026 | 22:29
Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet: „Ai tupeu să intri să iei?” Foto: "Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
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Sile Cămătaru, cunoscut sub numele real Vasile Balint, a revenit în atenția publicului odată cu lansarea serialului „Cămătarii” de la PRO TV, o producție care readuce în prim-plan lumea interlopă românească și personajele controversate din acea perioadă.

Dincolo de notorietatea sa, un subiect care continuă să stârnească interes este locuința impunătoare pe care o deține în cartierul Ferentari din București, un simbol al stilului său de viață extravagant și al statutului pe care și l-a construit de-a lungul anilor.

Colecția impresionantă de ceasuri a lui Sile Cămătaru, expusă pe internet

Vasile Balint s-a făcut remarcat în anii ’90 și 2000, fiind implicat în diverse anchete și dosare care au atras atenția opiniei publice. Numele său a devenit sinonim cu lumea interlopă, iar fiecare detaliu legat de viața personală a fost intens mediatizat.

Casa sa din Ferentari este una dintre cele mai discutate proprietăți din zonă, datorită dimensiunilor și designului neobișnuit. Vila se distinge prin combinația de alb și roz, culori care îi conferă un aspect aparte, iar gardul înalt din beton întărește imaginea unei fortărețe moderne. Curtea este amenajată cu o piscină generoasă, statui decorative și o alee flancată de brazi, elemente care completează imaginea unei reședințe luxoase.

Interiorul locuinței păstrează aceeași notă de opulență. Livingul este dominat de o canapea masivă, iar într-un colț se află un bar elegant, amenajat într-o nuanță de roz pal. Scările albe care duc spre etaj contribuie la atmosfera rafinată, iar finisajele și decorațiunile sunt atent alese pentru a reflecta gustul proprietarului. Totul este gândit pentru a impresiona, de la mobilierul impunător până la detaliile arhitecturale.

„Ai tupeu să intri să iei?”

Un alt element care atrage atenția este colecția de ceasuri de lux a lui Sile Cămătaru. Într-o cutie specială, realizată din material negru cu textură de carbon, sunt expuse mai multe modele exclusiviste. Se pot observa ceasuri din aur, argint și oțel, unele cu cadrane complexe, altele cu design minimalist.

Printre ele se remarcă piese care par a fi inspirate de mărci de renume precum Rolex, Audemars Piguet sau Hublot, fiecare reprezentând un simbol al rafinamentului și al puterii financiare. Această colecție reflectă pasiunea lui pentru obiecte de valoare și atenția pentru detalii, fiind o extensie a stilului său de viață luxos.

Soția sa, Mirela Balint, a declarat în trecut că se ocupă personal de întreținerea casei, considerând această responsabilitate una firească. Ea a explicat că o locuință de asemenea dimensiuni necesită multă muncă și organizare, iar întreaga familie contribuie pentru ca totul să fie mereu în ordine.

Casa lui Sile Cămătaru rămâne un reper al opulenței din Ferentari, un loc care continuă să fascineze prin contrastul dintre trecutul tumultuos al proprietarului și imaginea de stabilitate și lux pe care o afișează astăzi.

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Cum și-a dat seama Sile Cămătaru că va fi arestat în 2004, în dosarul Peleg Shaul. A fost asaltat de mascați!

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