Momentul în care Sorin Ovidiu Vântu l-a avertizat pe Nuțu Cămătaru că va fi arestat: ”Fix așa a fost”

În cel mai nou episod din serialul „Cămatarii”, atmosfera se încarcă din nou după ce fraţii Ion şi Vasile Balint, cunoscuţi drept Nuțu și Sile Cămătaru, fac declarații care zguduie imaginea sistemului judiciar din perioada în care au fost anchetați.

Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru susține că totul ar fi fost diferit dacă ar fi acceptat să intre în jocul unor oameni din structurile de informații.

„Dacă dădeam ce trebuie și la Doi și-un sfert (n.r. – DGPI) și făceam și angajament, nu mai făceam pușcărie.”, spune Nuțu, sugerând că libertatea lui depindea de bani și de un angajament cu instituția.

Afirmația sa ridică semne de întrebare despre modul în care se luau deciziile în spatele ușilor închise. Fratele său, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru completează tabloul cu propriile experiențe, afirmând că procurorii aveau puterea de a decide soarta oricui, fără prea multe limite.

„Ăștia aveau arestarea în buzunar. Pe cine voiau să aresteze, arestau. Poate să confirme și procurorul. Mi-a zis «Te fac să-ți dau 15 ani». Și 15 ani am luat”, spune Sile.

Declarația lui întărește ideea unui sistem în care presiunea, amenințările și deciziile luate înainte de judecată ar fi fost practici obișnuite.

Mărturii despre frică, presiune și arestări la comandă

Nuțu Cămătaru povestește și despre discuțiile avute cu Sorin Ovidiu Vântu, care l-ar fi avertizat că refuzul unui angajament îl va costa scump.

„Mi-a zis Vântu «Nu faci angajament, te umflă ăștia». Nu fac angajament, pușcăria e făcută pentru oameni. Nu ne ducem nici în sus, nici în jos”, spune Nuțu, lăsând impresia unui om care a preferat să își asume consecințele decât să intre în combinații.

Relația dintre cei doi pare să fi fost una de supraveghere constantă, cu telefoane și cartele schimbate zilnic pentru a evita interceptările.

„Mi-a dat câteva cartele și telefoane. Vorbeam o zi și schimbam telefonul. Mi-a zis «În ziua când nu mai răspund, te arestează». Și fix așa a fost”, adaugă Nuțu.

Aceste declarații conturează un tablou tensionat, în care fraţii Cămataru susțin că au fost prinși într-un mecanism de influență, presiune și frică.

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