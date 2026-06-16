Povestea din spatele Gladiator Guard, firma de pază a lui Nuțu Cămătaru. Cum își consolida influența în Capitală: ”Lumea râdea la vremea aceea”

În serialul “Cămătarii”, povestea ascensiunii lui Nuțu și Sile Cămătaru este spusă cu detalii rareori auzite public, iar unul dintre episoadele care atrage atenția este momentul în care Nuțu își construiește propria firmă de pază, într-o perioadă în care România abia învăța ce înseamnă economia de piață.

Era începutul anilor ’90, apăreau primele buticuri, primele afaceri mici, iar odată cu ele și primele taxe de protecție. Haosul era regula, nu excepția, iar cine avea influență putea să-și creeze propriul sistem.

Povestea din spatele Gladiator Guard

Jurnalistul de investigații Andrei Dumitrescu descrie perfect atmosfera acelor vremuri:

“Faci un contract cu mine, îți dau o firmă de pază. A avut firmă de pază, a fost Gladiator Guard. A fost una dintre primele firme de pază din România, dacă nu mă înșel, pe care era avut-o cu Szobi Cseh”.

Într-o perioadă în care statul nu reușea să ofere siguranță, astfel de firme deveneau rapid soluția preferată de comercianți, dar și un instrument de putere pentru cei care le controlau. Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru povestește cu o sinceritate dezarmantă cum a început totul:

“Am făcut firma de pază care se numea Gladiator. Am început să investesc în clădiri, în terenuri. Lumea râdea la vremea aceea. Ce-ți trebuie, domnule, terenuri?”.

Cei care râdeau atunci nu aveau cum să știe că exact aceste investiții îl vor transforma, ani mai târziu, într-unul dintre cei mai influenți oameni din lumea interlopă. Pentru el, terenurile nu erau doar proprietăți, ci un pariu pe viitor.

Începuturile lui Nuțu Cămătaru în afaceri

Psihologul criminalist Leliana Pârvulescu explică mecanismul din spatele acestor decizii:

“Pentru el, controlul înseamnă să vadă în avans, să anticipeze ceea ce se întâmplă și să facă mutările înaintea celorlalți. Este foarte important pentru Nuţu să facă aceste mutări.”

Nu era doar instinct, era o strategie calculată, un mod de a rămâne mereu cu un pas înainte. Fratele lui Nuţu, Vasile Balint, cunoscut ca Sile Cămătaru completează povestea cu detalii care arată cât de personală era, de fapt, această afacere:

“Inițial, ideea era a mea. A pus-o el în practică, că eu am stat mai mult închis. Eu când am venit de la pușcărie, pentru că era o dezordine totală în Bucureștiul ăsta și mie îmi place să fie totul ordonat, îmi place curățenia, îmi place frumosul, am mers la anumite cluburi și nu mi-a plăcut cum se manifestau. Și atunci eu mi-am permis, ca fiind și eu un personaj încercat de viață, cu un nume mai greu, să-mi pun anumiți oameni care nu erau bodyguarzi, mi-erau doar prieteni și am vrut să-i servesc, să aibă niște salarii frumoase, iar eu când merg la cluburile acelea, să mă simt în siguranță.”

Așa a apărut Gladiator Guard, una dintre primele firme de pază din România. Nu doar o afacere, ci un mecanism prin care frații Cămătaru își consolidau influența într-un oraș în care regulile se schimbau de la o zi la alta. Pentru ei, firma a fost o combinație între protecție, loialitate și control, într-o perioadă în care Bucureștiul avea nevoie de ordine, iar ei au știut exact cum să umple acel gol.

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Ce joburi importante ar fi putut avea Nuțu și Sile Cămătaru, potrivit unui psiholog: „Structura lor de personalitate există și este clară”