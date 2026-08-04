Angela Rusu a trecut printr-o operație complexă în Turcia. Motivul pentru care a ales trei proceduri în aceeași zi

Angela Rusu a decis să își schimbe radical stilul de viață după ce problemele cauzate de excesul de greutate au început să își pună amprenta asupra stării sale de bine. Artista a apelat la o operație de micșorare a stomacului, intervenție în urma căreia a reușit să piardă aproximativ 30 de kilograme.

Totuși, transformarea fizică a venit și cu un inconvenient. Surplusul de piele rămas în urma slăbirii i-a creat un disconfort atât estetic, cât și psihic. Din acest motiv, cântăreața a ales să meargă în Turcia. Acolo a fost supusă unor intervenții de chirurgie estetică pentru îndepărtarea excesului de piele și remodelarea corpului.

Angela Rusu a suferit trei intervenții în aceeași zi

După ce a slăbit considerabil, Angela Rusu a decis să facă un nou pas pentru a-și recăpăta încrederea în propria imagine. Artista s-a deplasat în Turcia, unde a fost supusă unei intervenții estetice complexe, menită să corecteze efectele lăsate de pierderea rapidă în greutate.

Surplusul de piele rezultat în urma transformării fizice a determinat-o să apeleze la o clinică de specialitate, unde medicii au efectuat mai multe proceduri într-o singură intervenție. Cântăreața a dezvăluit că operația a inclus o abdominoplastie 360, liposucție și un lifting mamar, toate realizate în aceeași sesiune chirurgicală.

„Am fost în Turcia și am avut o operație estetică mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar într-o singură operație. S-a putut și am ales această metodă. Eu am postat, am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Angela Rusu la Știrile Antena Stars.

Deși familia i-a fost aproape pe tot parcursul acestei perioade, Angela Rusu a ales să înfrunte singură intervenția. Artista a petrecut nouă zile internată, mărturisind că a preferat să gestioneze această experiență pe cont propriu.

Cântăreața spune că a reușit să treacă peste această etapă datorită voinței și disciplinei care au caracterizat-o întotdeauna. În plus, a amintit că nu este genul de persoană care să se lase doborâtă de astfel de încercări.

Vedeta a trecut și prin alte probleme medicale serioase. Printre acestea se numără și o intervenție chirurgicală la rinichi care a durat aproximativ patru ore.

„Eu am fost singură în Turcia… am stat 9 zile în spital”, a spus artista.

Transformarea spectaculoasă prin care a trecut Angela Rusu

Angela Rusu a parcurs un proces complex până să ajungă la silueta pe care și-o dorea. După ce a reușit să scape de zeci de kilograme, artista spune că adevărata provocare nu a fost doar pierderea în greutate, ci și acceptarea propriei imagini. De la aproape 100 de kilograme, cântăreața a ajuns să cântărească 63. Însă schimbarea rapidă a lăsat urme care au făcut-o să apeleze ulterior la chirurgia estetică.

Artista a recunoscut că excesul de piele îi afecta încrederea în sine și că, pentru o perioadă, nu se mai simțea confortabil în propriul corp. După intervențiile de remodelare corporală, spune că a reușit să își recapete stima de sine. Vedeta a început să privească cu alți ochi transformarea prin care a trecut.

„M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume… Acum am încredere în mine, mă văd eu cum arăt.”

Problemele de sănătate și-au pus amprenta asupra artistei

Angela Rusu a vorbit în repetate rânduri despre perioadele dificile prin care a trecut și despre impactul pe care acestea l-au avut asupra organismului său. Artista a explicat că fluctuațiile de greutate au fost influențate de problemele de sănătate și de tratamentele pe care le-a urmat de-a lungul anilor.

La un moment dat, cântăreața a ajuns să ia în greutate aproximativ 17 kilograme. Arftista s-a confruntat cu depresia și a fost nevoită să urmeze un tratament prescris pentru tulburările de somn. Ulterior, alte încercări, printre care depresia postnatală și un diagnostic oncologic, au făcut ca lupta cu kilogramele în plus să devină și mai dificilă.

„Am slăbit 18 kilograme, dar iar am acumulat kilograme pentru că am avut o depresie mai gravă. Eu am început cu un singur medicament acum 18 ani pentru insomnii, având foarte multe evenimente, nedormind nopțile nu puteam să mai dorm. Atunci am mers la un medic psihiatru care mi-a dat un medicament și bineînțeles, tot antidepresiv era. Aveam starea de insomnii. După foarte mulți ani am mers la un alt medic și mi-a spus că trebuie să scot neapărat acest medicament, 15-16 ani l-am luat.”

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