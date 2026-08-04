Acasă » Știri » Cum a ajuns Tudor Spoitoru liderul clanului. Povestea neștiută, spusă chiar de fratele său: „A dovedit cu fapte, și-a dat foarte mult interesul”

Cum a ajuns Tudor Spoitoru liderul clanului. Povestea neștiută, spusă chiar de fratele său: „A dovedit cu fapte, și-a dat foarte mult interesul”

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 13:46
Cum a ajuns Tudor Spoitoru liderul clanului. Povestea neștiută, spusă chiar de fratele său: „A dovedit cu fapte, și-a dat foarte mult interesul”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Moartea lui Tudor Spoitoru a lăsat un gol uriaș în familia care i-a purtat numele și a reaprins întrebarea pe care și-o pun toți cei care au urmărit povestea unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România: cine va conduce de acum înainte și cum a ajuns, de fapt, Tudor Spoitoru să fie considerat lider?

În mijlocul durerii de la înmormântare, fratele acestuia, Vasile Spoitoru, a făcut dezvăluiri neașteptate, pentru CANCAN.RO, despre ascensiunea lui Tudor în familie. Potrivit acestuia, statutul pe care l-a avut nu a fost obținut printr-o numire sau printr-o regulă impusă, ci s-a construit în timp, prin modul în care s-a implicat în problemele celor apropiați.

Vasile Spoitoru a mai mărturisit că fratele său nu a urmărit niciodată să conducă familia, însă oamenii din jur au început să îl privească drept persoana care putea să ia cele mai importante decizii.

Cum a ajuns Tudor Spoitoru liderul clanului

Vasile Spoitoru a explicat că fratele său și-a câștigat respectul prin fapte și prin implicarea constantă în viața familiei. El a spus că nu se va mai naște niciodată un om ca Tudor Spoitoru.

„Nu pot să spun neapărat că a fost numit. A dovedit cu fapte, și-a dat foarte mult interesul ca tot ce ne aparține în familia noastră să ne fie bine, nu și-a dorit niciodată să fie un lider, dar faptele lui au obligat pe toată lumea să îl numească lider. Nu a plecat pe drumul să devină un lider, nu și-a dorit să devină un lider, dar datorită anilor trecuți și faptelor bune pe care le-a făcut, lumea a găsit de cuviință că merita să fie liderul familiei”, a spus Vasile Spoitoru.

Cum a ajuns Tudor Spoitoru în fruntea clanului! Vasile Spoitoru, declarație neașteptată la înmormântare: „Nu și-a dorit niciodată să fie un lider”
Cum a ajuns Tudor Spoitoru în fruntea clanului! Vasile Spoitoru, declarație neașteptată la înmormântare: „Nu și-a dorit niciodată să fie un lider”

Întrebat cine îi va lua locul după dispariția lui Tudor Spoitoru, fratele acestuia a respins ideea că există o persoană desemnată sau o succesiune stabilită dinainte. El a afirmat că, în opinia sa, astfel de lucruri nu se decid prin vot sau printr-o alegere oficială.

„Așa ceva nu alegem noi. Fiecare familie care este numită clan, de exemplu noi am fost clan numit. Având în familia noastră un număr foarte mare de membri, oamenii au găsit de cuviință să ne numească clan. Această persoană nu se alege, nu există lider, e mult spus. Există persoane între clanuri care au o gândire puțin mai blândă și un vocabular mai clar față de lume”, a spus el.

Ce spune despre „legea nescrisă” din clan

Vasile Spoitoru a ținut să lămurească și unul dintre cele mai controversate subiecte asociate familiilor considerate clanuri. Acesta a declarat că nu există legi nescrise și că rolul liderilor este doar acela de a aplana conflictele înainte ca acestea să ajungă în fața autorităților.

„Lege nescrisă n-am încercat să facem niciodată și nu există în nicio rasă de țigani. Atunci când două clanuri se ceartă, niște oameni care gândesc mai bine, precum a fost fratele meu Tudor, încearcă să facă un fel de împăciuire, un fel de mediere între ei, ca să nu mai ajungă să se reclame la poliție, să ajungă la pușcărie. Dar doar când este vorba de o discuție între clanuri țigănești. Când am greșit, am plătit cu vârf și îndesat”, a mai spus fratele lui Tudor Spoitoru.

Vasile Spoitoru a mai mărturisit că îi este foarte greu să se gândească la ce va urma și că este devastat de durere. El a spus că Dumnezeu nu i-a luat doar un frate, ci mâna lui stângă și că nu există suferință mai mare pe această lume.

Cum a ajuns Tudor Spoitoru în fruntea clanului! Vasile Spoitoru, declarație neașteptată la înmormântare: „Nu și-a dorit niciodată să fie un lider”
Cum a ajuns Tudor Spoitoru în fruntea clanului! Vasile Spoitoru, declarație neașteptată la înmormântare: „Nu și-a dorit niciodată să fie un lider”

„Nu prea îmi găsesc cuvintele. Momentan, chiar nu realizez ce mi se întâmplă, pentru că simt că Dumnezeu mi-a luat mâna dreaptă, ținând cont de faptul că fratele meu a plecat din această lume și nu mi-a plecat un frate, simt că Dumnezeu m-a lăsat fără mâna dreaptă. Am fost cel mai apropiat frate al lui. Aproape zi de zi eram împreună, toate planurile pe care ni le făceam, fie de rău, fie de bine… era singurul cu care puteam să mi le fac. Ne-am înțeles foarte bine unul cu altul și nu pot să descriu în cuvinte ce simt în acest moment”, a spus fratele liderului clanului.

„Nu a fost ușă de biserică”

Vasile Spoitoru a recunoscut că, deși fratele său nu a fost ușă de biserică, oamenii l-au condus pe ultimul drum în număr impresionant, semn că a lăsat în urmă mai multe fapte bune decât rele.

Cum a ajuns Tudor Spoitoru în fruntea clanului! Vasile Spoitoru, declarație neașteptată la înmormântare: „Nu și-a dorit niciodată să fie un lider”
Cum a ajuns Tudor Spoitoru în fruntea clanului! Vasile Spoitoru, declarație neașteptată la înmormântare: „Nu și-a dorit niciodată să fie un lider”

„Mă trag dintr-o familie de 16 frați cu aceiași părinți, nu vitregi. Până să plece din lumea asta fratele meu, Tudor Spoitoru, mai eram în viață 10. Este o durere mare pentru toată familia și, în special, pentru copiii lui. Nu pot să zic că fratele meu Tudor a fost ușă de biserică, am mai făcut și rele la viața noastră, dar mai mult bine. Foarte multă lume a venit la priveghi după fratele meu Tudor, asta înseamnă că a făcut mai mult bine în viața lui decât rău”, a spus acesta.

Vasile Spoitoru a clarificat și relația pe care familia sa a avut-o cu Fane Spoitoru, explicând că între ei nu exista o legătură de sânge.

„Eu și fratele meu Tudor eram foarte buni prieteni cu Fane Spoitoru. Nu există niciun grad de rudenie între noi. Doar faptul că el fiind Spoitor și noi tot Spoitor, la rândul nostru, ne-am cunoscut cu peste 35 de ani în București, pentru că noi provenim din Roșiorii de Vede, județul Teleorman, și viața a făcut ca noi să ne întâlnim și să considerăm că suntem niște oameni care merită să ne respectăm între noi”, a declarat el.

VEZI ȘI: Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte
 Jale la priveghiul lui Tudor Spoitoru. Imagini sfâșietoare de la căpătâiul liderului clanului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe artist. Discuția pe care a avut-o cu soția infidelului Cabron
Știri
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe artist. Discuția pe care a avut-o cu soția infidelului…
Emil Rengle a recunoscut că gelozia și-a făcut loc în relația cu Alejandro. „Mi-e teamă”
Știri
Emil Rengle a recunoscut că gelozia și-a făcut loc în relația cu Alejandro. „Mi-e teamă”
Cum să-ți petreci vacanța acasă, la piscina din ansamblul tău rezidențial
Mediafax
Cum să-ți petreci vacanța acasă, la piscina din ansamblul tău rezidențial
Dominic Fritz, sancționat de prefectul de Timiș după ce Înalta Curte l-a declarat în conflict de interese. I se va scădea salariul cu 10%
Gandul.ro
Dominic Fritz, sancționat de prefectul de Timiș după ce Înalta Curte l-a declarat...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Adevarul
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării....
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă că NATO ar trebui să avertizeze Moscova cu privire la incursiunile ruse
Digi24
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă...
Nuntă secretă pentru Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez? Toate indiciile duc spre Madeira
Mediafax
Nuntă secretă pentru Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez? Toate indiciile duc spre Madeira
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
Click.ro
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în...
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina. De ce a anulat operațiunea
Digi 24
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina....
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
Digi24
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde...
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
Promotor.ro
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Dominic Fritz, sancționat de prefectul de Timiș după ce Înalta Curte l-a declarat în conflict de interese. I se va scădea salariul cu 10%
Gandul.ro
Dominic Fritz, sancționat de prefectul de Timiș după ce Înalta Curte l-a declarat în conflict...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe artist. Discuția pe care a avut-o cu soția infidelului ...
Cristina Belciu a dezvăluit de ce l-a părăsit pe artist. Discuția pe care a avut-o cu soția infidelului Cabron
Emil Rengle a recunoscut că gelozia și-a făcut loc în relația cu Alejandro. „Mi-e teamă”
Emil Rengle a recunoscut că gelozia și-a făcut loc în relația cu Alejandro. „Mi-e teamă”
Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: ...
Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: „Nu a fost o decizie impulsivă”
Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă
Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă
Fiul lui Constantin Covaci face acuzații dure, după ce Dinamo a refuzat să achite locul de veci: ”A ...
Fiul lui Constantin Covaci face acuzații dure, după ce Dinamo a refuzat să achite locul de veci: ”A murit în timpul serviciului”
Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus ...
Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus la diagnostic
Vezi toate știrile