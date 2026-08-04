Cum a ajuns Tudor Spoitoru liderul clanului. Povestea neștiută, spusă chiar de fratele său: „A dovedit cu fapte, și-a dat foarte mult interesul”

Moartea lui Tudor Spoitoru a lăsat un gol uriaș în familia care i-a purtat numele și a reaprins întrebarea pe care și-o pun toți cei care au urmărit povestea unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România: cine va conduce de acum înainte și cum a ajuns, de fapt, Tudor Spoitoru să fie considerat lider?

În mijlocul durerii de la înmormântare, fratele acestuia, Vasile Spoitoru, a făcut dezvăluiri neașteptate, pentru CANCAN.RO, despre ascensiunea lui Tudor în familie. Potrivit acestuia, statutul pe care l-a avut nu a fost obținut printr-o numire sau printr-o regulă impusă, ci s-a construit în timp, prin modul în care s-a implicat în problemele celor apropiați.

Vasile Spoitoru a mai mărturisit că fratele său nu a urmărit niciodată să conducă familia, însă oamenii din jur au început să îl privească drept persoana care putea să ia cele mai importante decizii.

Cum a ajuns Tudor Spoitoru liderul clanului

Vasile Spoitoru a explicat că fratele său și-a câștigat respectul prin fapte și prin implicarea constantă în viața familiei. El a spus că nu se va mai naște niciodată un om ca Tudor Spoitoru.

„Nu pot să spun neapărat că a fost numit. A dovedit cu fapte, și-a dat foarte mult interesul ca tot ce ne aparține în familia noastră să ne fie bine, nu și-a dorit niciodată să fie un lider, dar faptele lui au obligat pe toată lumea să îl numească lider. Nu a plecat pe drumul să devină un lider, nu și-a dorit să devină un lider, dar datorită anilor trecuți și faptelor bune pe care le-a făcut, lumea a găsit de cuviință că merita să fie liderul familiei”, a spus Vasile Spoitoru.

Întrebat cine îi va lua locul după dispariția lui Tudor Spoitoru, fratele acestuia a respins ideea că există o persoană desemnată sau o succesiune stabilită dinainte. El a afirmat că, în opinia sa, astfel de lucruri nu se decid prin vot sau printr-o alegere oficială.

„Așa ceva nu alegem noi. Fiecare familie care este numită clan, de exemplu noi am fost clan numit. Având în familia noastră un număr foarte mare de membri, oamenii au găsit de cuviință să ne numească clan. Această persoană nu se alege, nu există lider, e mult spus. Există persoane între clanuri care au o gândire puțin mai blândă și un vocabular mai clar față de lume”, a spus el.

Ce spune despre „legea nescrisă” din clan

Vasile Spoitoru a ținut să lămurească și unul dintre cele mai controversate subiecte asociate familiilor considerate clanuri. Acesta a declarat că nu există legi nescrise și că rolul liderilor este doar acela de a aplana conflictele înainte ca acestea să ajungă în fața autorităților.

„Lege nescrisă n-am încercat să facem niciodată și nu există în nicio rasă de țigani. Atunci când două clanuri se ceartă, niște oameni care gândesc mai bine, precum a fost fratele meu Tudor, încearcă să facă un fel de împăciuire, un fel de mediere între ei, ca să nu mai ajungă să se reclame la poliție, să ajungă la pușcărie. Dar doar când este vorba de o discuție între clanuri țigănești. Când am greșit, am plătit cu vârf și îndesat”, a mai spus fratele lui Tudor Spoitoru.

Vasile Spoitoru a mai mărturisit că îi este foarte greu să se gândească la ce va urma și că este devastat de durere. El a spus că Dumnezeu nu i-a luat doar un frate, ci mâna lui stângă și că nu există suferință mai mare pe această lume.

„Nu prea îmi găsesc cuvintele. Momentan, chiar nu realizez ce mi se întâmplă, pentru că simt că Dumnezeu mi-a luat mâna dreaptă, ținând cont de faptul că fratele meu a plecat din această lume și nu mi-a plecat un frate, simt că Dumnezeu m-a lăsat fără mâna dreaptă. Am fost cel mai apropiat frate al lui. Aproape zi de zi eram împreună, toate planurile pe care ni le făceam, fie de rău, fie de bine… era singurul cu care puteam să mi le fac. Ne-am înțeles foarte bine unul cu altul și nu pot să descriu în cuvinte ce simt în acest moment”, a spus fratele liderului clanului.

„Nu a fost ușă de biserică”

Vasile Spoitoru a recunoscut că, deși fratele său nu a fost ușă de biserică, oamenii l-au condus pe ultimul drum în număr impresionant, semn că a lăsat în urmă mai multe fapte bune decât rele.

„Mă trag dintr-o familie de 16 frați cu aceiași părinți, nu vitregi. Până să plece din lumea asta fratele meu, Tudor Spoitoru, mai eram în viață 10. Este o durere mare pentru toată familia și, în special, pentru copiii lui. Nu pot să zic că fratele meu Tudor a fost ușă de biserică, am mai făcut și rele la viața noastră, dar mai mult bine. Foarte multă lume a venit la priveghi după fratele meu Tudor, asta înseamnă că a făcut mai mult bine în viața lui decât rău”, a spus acesta.

Vasile Spoitoru a clarificat și relația pe care familia sa a avut-o cu Fane Spoitoru, explicând că între ei nu exista o legătură de sânge.

„Eu și fratele meu Tudor eram foarte buni prieteni cu Fane Spoitoru. Nu există niciun grad de rudenie între noi. Doar faptul că el fiind Spoitor și noi tot Spoitor, la rândul nostru, ne-am cunoscut cu peste 35 de ani în București, pentru că noi provenim din Roșiorii de Vede, județul Teleorman, și viața a făcut ca noi să ne întâlnim și să considerăm că suntem niște oameni care merită să ne respectăm între noi”, a declarat el.

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