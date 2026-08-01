Jale la priveghiul lui Tudor Spoitoru. Imagini sfâșietoare de la căpătâiul liderului clanului

Primele imagini de la priveghiul lui Tudor Spoitoru sunt sfâșietoare. Familia și apropiații plâng în hohote la căpătâiul liderului clanului, iar durerea se citește pe chipul tuturor celor care au venit să-i aducă un ultim omagiu.

De când trupul neînsuflețit al lui Tudor Spoitoru a fost depus acasă, locul s-a umplut de rude, prieteni și oameni care au vrut să fie alături de familie în aceste clipe cumplite. Imaginile surprinse de la priveghi vorbesc de la sine. Îmbrățișările, privirile pierdute și suspinele celor prezenți arată cât de mare este golul lăsat în urmă de dispariția liderului clanului.

În timp ce oamenii continuă să îi treacă pragul pentru a aprinde o lumânare și a-și lua rămas-bun, familia încearcă să găsească puterea de a merge mai departe, chiar dacă durerea pare imposibil de dus.

Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru

Înainte de începerea priveghiului, Vasile Spoitoru a făcut publice toate detaliile legate de funeralii și a transmis că oricine dorește să îi aducă un ultim omagiu fratelui său este primit. Tot el a ținut să transmită un mesaj ferm, spunând că în aceste zile de doliu nu va fi loc pentru scandaluri sau conflicte.

„Am stabilit să-l îngropăm marți, la Cimitirul Ghencea 1. Acolo i-am pregătit locul, cu durere mare. Și priveghiul se ține până marți dimineață, la ora 11, acasă la fratele meu, Tudor, pe strada Sublocotenent Popa nr. 81, Sector 5. Este liber să vină oricine vrea să-l vadă pe fratele meu. Nu ne interesează cine are discuții unul cu altul sau nu, pentru că nu acceptăm niciun fel de greșeală din partea nimănui. Atât eu, cât și frații mei, nepoții și copiii am făcut acest consiliu de familie ca să primim pe oricine dorește să-l vadă în situația în care se află. Eu pot să vă spun că nu doresc nimănui să treacă prin ce trece familia mea, începând de acum două zile”, a transmis Vasile Spoitoru.

„A plecat un rege!”

Durerea l-a făcut pe Vasile Spoitoru să povestească și despre locul pe care fratele său l-a ocupat în viața familiei. Vizibil afectat, acesta a mărturisit că pentru el Tudor nu a fost doar un frate, ci omul fără de care nimic nu va mai fi la fel.

„Atât România, cât și Europa știu că nu a plecat dintre noi un om de rând. A plecat un rege, fratele meu, Tudor Spoitoru! A plecat dintre noi un om care a contribuit, alături de mine și de ceilalți frați, la construirea unui imperiu. Lumea care ne cunoaște știe acest lucru. Am fi avut nevoie de el încă zeci de ani lângă noi, să apere acest imperiu pe care l-am construit pentru copiii noștri, cu multă trudă”, a mai spus Vasile Spoitoru.

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