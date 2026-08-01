Acasă » Știri » Jale la priveghiul lui Tudor Spoitoru. Imagini sfâșietoare de la căpătâiul liderului clanului

Jale la priveghiul lui Tudor Spoitoru. Imagini sfâșietoare de la căpătâiul liderului clanului

De: Emanuela Cristescu 01/08/2026 | 22:16
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primele imagini de la priveghiul lui Tudor Spoitoru sunt sfâșietoare. Familia și apropiații plâng în hohote la căpătâiul liderului clanului, iar durerea se citește pe chipul tuturor celor care au venit să-i aducă un ultim omagiu.

De când trupul neînsuflețit al lui Tudor Spoitoru a fost depus acasă, locul s-a umplut de rude, prieteni și oameni care au vrut să fie alături de familie în aceste clipe cumplite. Imaginile surprinse de la priveghi vorbesc de la sine. Îmbrățișările, privirile pierdute și suspinele celor prezenți arată cât de mare este golul lăsat în urmă de dispariția liderului clanului.

În timp ce oamenii continuă să îi treacă pragul pentru a aprinde o lumânare și a-și lua rămas-bun, familia încearcă să găsească puterea de a merge mai departe, chiar dacă durerea pare imposibil de dus.

Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru

Înainte de începerea priveghiului, Vasile Spoitoru a făcut publice toate detaliile legate de funeralii și a transmis că oricine dorește să îi aducă un ultim omagiu fratelui său este primit. Tot el a ținut să transmită un mesaj ferm, spunând că în aceste zile de doliu nu va fi loc pentru scandaluri sau conflicte.

„Am stabilit să-l îngropăm marți, la Cimitirul Ghencea 1. Acolo i-am pregătit locul, cu durere mare. Și priveghiul se ține până marți dimineață, la ora 11, acasă la fratele meu, Tudor, pe strada Sublocotenent Popa nr. 81, Sector 5. Este liber să vină oricine vrea să-l vadă pe fratele meu.

Nu ne interesează cine are discuții unul cu altul sau nu, pentru că nu acceptăm niciun fel de greșeală din partea nimănui. Atât eu, cât și frații mei, nepoții și copiii am făcut acest consiliu de familie ca să primim pe oricine dorește să-l vadă în situația în care se află. Eu pot să vă spun că nu doresc nimănui să treacă prin ce trece familia mea, începând de acum două zile”, a transmis Vasile Spoitoru.

„A plecat un rege!”

Durerea l-a făcut pe Vasile Spoitoru să povestească și despre locul pe care fratele său l-a ocupat în viața familiei. Vizibil afectat, acesta a mărturisit că pentru el Tudor nu a fost doar un frate, ci omul fără de care nimic nu va mai fi la fel.

„Atât România, cât și Europa știu că nu a plecat dintre noi un om de rând. A plecat un rege, fratele meu, Tudor Spoitoru! A plecat dintre noi un om care a contribuit, alături de mine și de ceilalți frați, la construirea unui imperiu. Lumea care ne cunoaște știe acest lucru. Am fi avut nevoie de el încă zeci de ani lângă noi, să apere acest imperiu pe care l-am construit pentru copiii noștri, cu multă trudă”, a mai spus Vasile Spoitoru.

VEZI ȘI: Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un om care a contribuit la construirea unui imperiu”

   Ultima dorință a lui Tudor Spoitoru. Ce le-a cerut apropiaților cu limbă de moarte

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tânără de 19 ani, împușcată mortal de către iubitul ei! Crima care a îngrozit o țară întreagă
Știri
Tânără de 19 ani, împușcată mortal de către iubitul ei! Crima care a îngrozit o țară întreagă
Trupa K-pop Everglow, la Nibiru! A salutat publicul în limba română, iar fanii au fost în delir
Știri
Trupa K-pop Everglow, la Nibiru! A salutat publicul în limba română, iar fanii au fost în delir
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Mediafax
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la...
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
Gandul.ro
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
Adevarul
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers...
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
Digi24
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu...
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî sub pragul critic din 2003
Mediafax
AVERTISMENT de la Apele Române: „Următoarele două săptămâni sunt critice”. Dunărea poate coborî...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Click.ro
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
Digi 24
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile...
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul susținea că nevoia de securitate energetică este „o manipulare ticăloasă”
Gandul.ro
Un colaps energetic anunțat. USR a blocat la CCR legea de finalizare a hidrocentralelor abandonate/Partidul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tânără de 19 ani, împușcată mortal de către iubitul ei! Crima care a îngrozit o țară întreagă
Tânără de 19 ani, împușcată mortal de către iubitul ei! Crima care a îngrozit o țară întreagă
Fratele lui Constantin Covaci, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, face dezvăluiri uluitoare: ”A ...
Fratele lui Constantin Covaci, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, face dezvăluiri uluitoare: ”A murit cu zile!”
Trupa K-pop Everglow, la Nibiru! A salutat publicul în limba română, iar fanii au fost în delir
Trupa K-pop Everglow, la Nibiru! A salutat publicul în limba română, iar fanii au fost în delir
Un vlogger din Miami a devenit viral după ce l-ar fi ”surprins” pe Andrew Tate în închisoarea ...
Un vlogger din Miami a devenit viral după ce l-ar fi ”surprins” pe Andrew Tate în închisoarea din Miami
Franța blochează accesul la Polymarket. Autoritățile înăspresc măsurile împotriva platformelor ...
Franța blochează accesul la Polymarket. Autoritățile înăspresc măsurile împotriva platformelor de pariuri
Bianca Roman, ispita de la Insula Iubirii, și-a schimbat radical viața. Cum arată și cu ce se ocupă ...
Bianca Roman, ispita de la Insula Iubirii, și-a schimbat radical viața. Cum arată și cu ce se ocupă în 2026
Vezi toate știrile