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Franța blochează accesul la Polymarket. Autoritățile înăspresc măsurile împotriva platformelor de pariuri

De: Diana Cernea 01/08/2026 | 22:50
Franța blochează accesul la Polymarket. Autoritățile înăspresc măsurile împotriva platformelor de pariuri
Polymarket va fi blocat în Franța, sursa-colaj CANCAN.RO
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Franța face un nou pas împotriva platformelor de predicții online. Potrivit France24, autoritatea națională pentru jocuri de noroc a dispus blocarea accesului la site-ul Polymarket, după ce numărul utilizatorilor francezi a continuat să crească, în ciuda unei interdicții deja existente privind tranzacțiile financiare către platformă.

Accesul la Polymarket va fi blocat în Franța

Autoritatea Națională pentru Jocuri de Noroc din Franța (ANJ) a anunțat că a ordonat furnizorilor de servicii de internet să blocheze accesul la platforma Polymarket pe teritoriul francez.

Decizia completează măsurile adoptate încă din noiembrie 2024, când autoritățile au interzis efectuarea de tranzacții financiare din Franța către această platformă. Cu toate acestea, utilizatorii au continuat să acceseze site-ul și să participe la piețele de predicții.

Polymarket este una dintre cele mai cunoscute platforme de acest tip, unde utilizatorii pot paria pe rezultatul unor evenimente viitoare, de la alegeri și decizii politice până la evoluția economiei, sport sau fenomene meteo.

Simpla accesare a platformei este o formă de promovare

Potrivit ANJ, faptul că platforma a rămas accesibilă în Franța a avut efectul unei forme de publicitate pentru un serviciu de jocuri de noroc neautorizat.

„Publicitatea, indiferent de forma în care este realizată, în favoarea unui site de pariuri sau jocuri de noroc neautorizat reprezintă o infracțiune”, a transmis instituția.

Autoritatea a reamintit că sancțiunile pot ajunge până la 100.000 de euro pentru încălcarea legislației.

Datele oficiale arată că, deși plățile din conturi franceze către Polymarket sunt interzise, interesul utilizatorilor nu a scăzut. Din contră, în ultima lună au fost înregistrate 578.751 de accesări ale site-ului din Franța.

O multitudine de controverse

În ultimii ani, piețele de predicții au generat numeroase controverse, în special din cauza riscului ca unele persoane cu acces la informații confidențiale să profite din punct de vedere financiar.

În luna aprilie, serviciul meteorologic francez Météo-France a depus o plângere după ce una dintre sondele sale meteorologice a fost piratată. Potrivit autorităților, scopul atacului era obținerea unor informații care puteau influența pariurile plasate pe Polymarket.

Și în Statele Unite au existat cazuri similare. Un militar american este acuzat că a folosit informații clasificate pentru a paria pe piețele de predicții privind operațiunea desfășurată în ianuarie pentru capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro. Anchetatorii susțin că acesta ar fi obținut câștiguri de peste 400.000 de dolari.

Tot în această săptămână, Casa Albă a confirmat suspendarea unui operator de teleprompter, după apariția unor acuzații potrivit cărora acesta ar fi pariat pe conținutul discursurilor președintelui Donald Trump folosind o platformă de predicții.

Tot mai multe state europene limitează astfel de platforme

Franța nu este singura țară care a decis să restricționeze accesul la platformele de predicții online. Potrivit ANJ, măsuri similare sunt deja aplicate în Germania, Italia și Spania, state care consideră aceste servicii incompatibile cu legislația națională privind jocurile de noroc.

În același timp, legislația franceză continuă să permită pariurile sportive online desfășurate prin operatori autorizați, însă platformele precum Polymarket rămân în afara cadrului legal și sunt tratate ca servicii de jocuri de noroc neautorizate.

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