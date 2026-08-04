Constantin Covaci este condus astăzi pe ultimul drum. Fostul maseur al echipei secunde Dinamo este înmormântat în prezența familiei și apropiaților. Slujba de înmormântare are loc după zile marcate de neînțelegeri privind organizarea funeraliilor. În cele din urmă, situația a fost rezolvată.

La intrarea în cimitir au fost amplasate afișe comemorative. Pe acestea este scris mesajul: „Nu te vom uita niciodată, Constantin Covaci”. Numeroase coroane de flori au fost depuse în memoria fostului maseur. Familia îndurerată îi este alături în aceste momente. La ceremonie au ajuns și foști fotbaliști. De asemenea, sunt prezenți prieteni și persoane apropiate.

Constantin Covaci și-a pierdut viața în urmă cu doar câteva zile. Tragedia s-a produs după un grav accident rutier în județul Argeș. În autocar se aflau aproximativ 16 persoane. Primele informații arată că șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Autocarul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. Impactul a avut consecințe dramatice. În urma accidentului, Constantin Covaci a murit. Antrenorul echipei este internat în continuare și primește îngrijiri medicale.

Fiul lui Constantin Covaci, acuzații dureroase

Daniel Covaci, fiul maseurului de la Dinamo a făcut acuzații dure cu privire la conducerea echipei, care nu s-ar fi implicat în găsirea unui loc de veci pentru tatăl acestuia.

„Deocamdată, în acest moment, nu știm unde să-l îngropăm, fiindcă noi nu avem un loc de veci. Dinamo s-a angajat să suporte toate costurile legate de această tragedie, fiindcă tatăl meu a murit în timpul serviciului pentru club, însoțind echipa de fotbal spre antrenament. Noi am găsit un loc de veci, dar proprietara ne-a cerut 10.000 de euro. Am transmis asta către club, dar am primit un răspuns stupefiant. M-am întâlnit cu Radu Costin, șeful departamentului de securitate de la Dinamo, și mi-a spus că până acum costurile funerare au ajuns la 48.000 de lei. Nu pot să-mi dau seama cum au ajuns la această sumă. Și mi-a mai zis că domnul Andrei Nicolescu i-a transmis că Dinamo nu poate da decât 2.500 de euro pentru achiziționarea unui loc de veci. Așa că acum suntem în această situație să nu știm unde să-l îngropăm mâine. Le-am spus și eu că o să-l ținem la capelă, că nu avem altă soluție! Le-am zis celor de la club că nu vreau ceva de lux, dar nici un coteț de câine, că tata nu a fost un boschetar, a muncit atâția ani pentru acest club. Și a murit din cauza neglijenței, inclusiv a clubului Dinamo! S-a ajuns aici fiindcă așa s-au cârpit și cu transportul echipei. S-au ieftinit și la mașină, nu le-a păsat că, așa cum spunea și doamna primar Lasconi, s-a folosit un microbuz vechi, recondiționat, cu locuri în plus, sudate. Iar Dinamo trebuia să angajeze un șofer, nu să lase transportul echipei pe mâna unei firme care a pus la volan un om de 83 de ani. De asta s-a ajuns la moartea tatălui meu. Iar acum ni se spune că nu pot lua nici măcar un loc de veci, pentru tata! Aici am ajuns!

În replică, Costinel Radu a contracarat acuzațiile aduse de Covaci. Ba mai mult, acesta susține că Dinamo a ajutat cu tot ce a putut la acoperirea cheltuielilor pentru ceremonia funerală.

„Dinamo a pus la dispoziția familiei o firmă de pompe funebre și i-am lăsat să aleagă orice își doresc din serviciile acesteia. De exemplu, au ales cel mai scump sicriu care există pe piață, de 22.000 de lei. De aceea s-a ajuns ca până acum cheltuielile clubului să fie de 48.000 de lei. Apoi, familia a solicitat să fie cumpărat un loc de veci la cimitirul Reînvierii, unde l-au și dus. Clubul a luat legătura cu o doamnă stabilită în Germania, care avea de vânzare un loc de veci, chiar în cimitirul ales de familia Covaciu. Avocata proprietarei a venit cu toată documentația pusă la punct, astfel încât clubul Dinamo să poată achiziționa în deplină legalitate acel loc de veci. S-a dat și un acord scris de vânzare din partea avocatei, către administrația cimitirului. Prețul era de 2.500 de euro. E un loc de veci de 2/1m, care are două locuri, unul deasupra celuilalt. Familia nu l-a vrut. Ba chiar, la întâlnirea pe care am avut-o azi, la capelă, domnul Alexandru Ruș, patronul firmei de pompe funebre și doamna avocat au fost înjurați și admonestați de către familia Covaciu. În aceste condiții, avocata ne-a și anunțat deja că proprietarii nu mai vor să vândă clubului locul de veci! Între timp, doamna Covaciu, care este rudă cu cineva care face afaceri cu locuri de veci, a venit să ne spună că a găsit unul cu 10.000 de euro, un cavou cu trei locuri, tot acolo în cimitir. Am zis că este ok, dar să ni se prezinte documentația, să vină proprietarul cu toate actele, să le analizăm. Au zis că nu, că vor să le transferăm banii în contul doamnei Covaciu și că de acolo se ocupă ei. Că nu este treaba clubului ce fac mai departe. Le-am zis că Dinamo nu poate transfera bani așa, către orice persoană. Mai ales că doamna nu mai este soția domnului Covaciu, fiind divorțați. În cel mai bun caz puteam să-i transferăm băiatului, lui Dani, dar nu fără documente în regulă. Apoi au mai propus, în aceleași condiții, un alt loc de veci, de 15.000 de euro. Așa stau lucrurile! Noi, clubul Dinamo le-am oferit un loc de veci acolo unde și-au dorit.”

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