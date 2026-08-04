Constantin „Gogu” Covaciu a fost înmormântat astăzi, după zile de blocaj financiar. Clubul Dinamo nu a acoperit costurile

Constantin „Gogu” Covaciu, maseur al echipei Dinamo 2, a fost înmormântat astăzi, la patru zile după accidentul cumplit de la Câmpulung, în care microbuzul închiriat ce transporta formația secundă a scăpat de sub control și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Ceremonia a avut loc cu întârziere, după ce familia s‑a confruntat cu imposibilitatea de a achita locul de veci, în condițiile în care clubul nu a acoperit integral suma solicitată.

Constantin Covaciu, în vârstă de 58 de ani, nu avea un loc de veci, iar familia a fost nevoită să caute unul în regim de urgență. Proprietara locului cerutese 10.000 de euro, sumă imposibil de acoperit de rude, în timp ce Dinamo a transmis că poate contribui doar cu 2.500 de euro. Diferența a blocat zile întregi organizarea înmormântării, iar trupul neînsuflețit a rămas la capelă până când familia a găsit o soluție alternativă.

Constantin „Gogu” Covaciu a fost înmormântat astăzi, după zile de blocaj financiar

Fiul maseurului, Daniel Covaciu, a povestit că situația financiară a devenit critică, în ciuda promisiunilor inițiale ale clubului.

„Deocamdată, în acest moment, nu știm unde să-l îngropăm, fiindcă noi nu avem un loc de veci. Dinamo s-a angajat să suporte toate costurile legate de această tragedie, fiindcă tatăl meu a murit în timpul serviciului pentru club, însoțind echipa de fotbal spre antrenament. Noi am găsit un loc de veci, dar proprietara ne-a cerut 10.000 de euro. Am transmis asta către club, dar am primit un răspuns stupefiant.”

Daniel Covaciu a relatat și discuția cu reprezentanții clubului.

„M-am întâlnit cu Radu Costin, șeful departamentului de securitate de la Dinamo, și mi-a spus că până acum costurile funerare au ajuns la 48.000 de lei. Nu pot să-mi dau seama cum au ajuns la această sumă! Și mi-a mai zis că domnul Andrei Nicolescu i-a transmis că Dinamo nu poate da decât 2.500 de euro pentru achiziționarea unui loc de veci. Așa că acum suntem în această situație să nu știm unde să-l îngropăm mâine. Le-am spus și eu că o să-l ținem la capelă, că nu avem altă soluție.”

Clubul Dinamo nu a acoperit costurile

Fiul maseurului a criticat dur modul în care clubul a gestionat transportul echipei în ziua tragediei, considerând că neglijența a contribuit la accident.

„Le-am zis celor de la club că nu vreau ceva de lux, dar nici un coteț de câine, că tata nu a fost un boschetar, a muncit atâția ani pentru acest club. Și a murit din cauza neglijenței, inclusiv a clubului Dinamo! S-a ajuns aici fiindcă așa s-au cârpit și cu transportul echipei. S-au ieftinit și la mașină, nu le-a păsat că, așa cum spunea și doamna primar Lasconi, s-a folosit un microbuz vechi, recondiționat, cu locuri în plus, sudate.”

Daniel Covaciu a acuzat și alegerea șoferului care a condus microbuzul închiriat.

„Iar Dinamo trebuia să angajeze un șofer, nu să lase transportul echipei pe mâna unei firme care a pus la volan un om de 83 de ani. De asta s-a ajuns la moartea tatălui meu. Iar acum ni se spune că nu pot lua nici măcar un loc de veci, pentru tata! Aici am ajuns.”

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