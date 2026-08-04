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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la FCSB! Dezvăluiri din vestiarul roș-albaștrilor, după ultimele rezultate dezamăgitoare

De: Redacția CANCAN 04/08/2026 | 13:27
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la FCSB! Dezvăluiri din vestiarul roș-albaștrilor, după ultimele rezultate dezamăgitoare
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB vine după două rezultate dezamăgitoare. A fost eliminată din turul 2 preliminar din Conference League de letonii de la Auda, după o dublă de coșmar. În România, Auda s-a impus cu 3-2, iar la retur a câștigat cu 4-1.

Roș-albaștrii nu și-au revenit nici în campionat, unde tocmai au remizat 2-2 cu Farul Constanța, după ce formația de la malul Mării a condus cu 2-0. În plus, Marius Baciu l-a scos din lot pe Ștefan Târnovanu și i-a trecut pe banca de rezerve pe Florin Tănase și Valentin Crețu.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45, despre haosul care s-a instalat la FCSB, dar venim și cu câteva dezvăluiri incredibile din vestiarul roș-albaștrilor.

Totodată, vom analiza și informația conform căreia Dan Petrescu se pregătește să vină în locul lui Marius Baciu la FCSB, dar vom vedea și cum a reacționat actualul tehnician al roș-albaștrilor în momentul în care a aflat că ar putea fi înlocuit cu fostul tehnician de la CFR Cluj.

Nu în ultimul rând vom afla și părerea fanilor cu privire la problemele cu care se confruntă clubul în ultima vreme.

Așadar, ne vedem la emisiunea EXCLUSIV FCSB, de la ora 16:45, alături de Robert Panduru, Ion-Dumitru Panainte și întrebările prietenilor noștri din chat.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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