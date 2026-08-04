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Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis a adus pe lume primul copil al cuplului

De: Daniel Matei 04/08/2026 | 13:36
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis a adus pe lume primul copil al cuplului
Sursa foto: Profimedia
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Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată. Actorul și partenera sa, actrița britanică Annabelle Wallis, au întâmpinat primul lor copil împreună, într-un moment pe care cei doi au ales să îl păstreze departe de lumina reflectoarelor.

Potrivit People, Sebastian Stan, în vârstă de 43 de ani, și Annabelle Wallis, în vârstă de 41 de ani, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi nu au dezvăluit însă sexul copilului, data exactă a nașterii sau alte detalii despre nou-născut. Informațiile disponibile indică faptul că bebelușul s-a născut luna trecută.

Sebastian Stan a vorbit despre responsabilitatea de a deveni tată

Cu doar câteva luni înainte de nașterea copilului, Sebastian Stan a vorbit pentru prima dată în mod public despre viitorul său rol de tată.

Într-un interviu acordat publicației Deadline, actorul a recunoscut că perioada care urma îl făcea să privească diferit propria viață și responsabilitățile pe care le are.

„Vreau să fiu un tată bun”, a spus la acea vreme Sebastian Stan.

Actorul a explicat că, la 43 de ani, simte că încă descoperă lucruri importante despre el însuși și despre ceea ce înseamnă să fii un bărbat și un părinte bun.

Cei doi actori sunt împreună din 2022 și au preferat în cea mai mare parte a relației să își păstreze viața personală departe de atenția publică.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au început să apară împreună în 2022, iar relația lor a devenit treptat mai vizibilă în spațiul public. Cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente importante, inclusiv la Globurile de Aur din 2025, unde Stan i-a transmis public partenerei sale un mesaj de dragoste în timpul discursului de acceptare a premiului.

În aprilie 2026, Annabelle Wallis a fost fotografiată alături de Sebastian Stan la New York, iar burtica de gravidă a actriței a făcut publică vestea că cei doi așteaptă primul copil. În luna mai, Stan a vorbit deschis despre sarcină și despre apropierea momentului în care urma să devină tată.

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